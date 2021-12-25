«Нефтехимик» проиграл по буллитам во Владивостоке

Нижнекамский «Нефтехимик» удачно проводит дальневосточный выезд. Сегодня во Владивосток татарстанский клуб хоть и уступил по буллитам «Адмиралу» (2:3), но набрал одно очко и поднялся на седьмое место.

Обе команды изо всех сил стараются попасть в заветную восьмерку Восточной конференции КХЛ для участия в Кубке Гагарина. Поэтому в обороне никто не отсиживался, а самыми заметными на льду были голкиперы, работы у которых было предостаточно.

В первом периоде долго не получалось никому забить. Пока эффектный бросок в касание не удался защитнику гостей Максиму Березину, шайба влетела в ворота хозяев, 0:1. Но через пару минут еще более мощный дальний бросок получился у защитника «Адмирала» Войтеха Мозика, 1:1.

Во втором периоде опасных моментов команды создали еще больше. Были выходы один на один, попадания в штанги, но голов не было. Хотя у соперников были возможности сыграть в большинстве.

И третий период прошел в ожесточенной и равной борьбе. На этот раз первыми успеха добились владивостокцы. Еще один местный чех отличился — Либор Шулак прекрасным дальним кистевым броском пробил финского стража ворот «Нефтехимика» Франса Туохимаа, 2:1. Не прошло и минуты, как счет вновь стал равным, когда на добивании преуспел Вячеслав Лещенко, забивающий третий матч подряд, 2:2. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке забить никому не удалось при обилии голевых моментов, поэтому победитель встречи был выявлен в серии буллитов. Здесь удача улыбнулась хозяевам, реализовавшим два подхода, гости не отличились ни разу.

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Мозик (18), Шулак (51) — Березин (16), Лещенко (52). Штраф: 6-4.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров — Клок, Хайруллин — Митякин — Порядин; Воробьев — Кнот, Шафигуллин — Вихарев — Бикмуллин; Петрищев — Березин, Секстон — Галимов — Лещенко; Шутов, Гиматов — Чивилев — Артюхин.

После 42 матчей в активе нижнекамцев стало 42 очка, седьмое место. Послезавтра команды вновь сыграют во Владивостоке.