«Нефтехимик» не сумел переломить тренд и вновь проиграл «Амуру» в Хабаровске

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» в выездном матче, упорно сражаясь, уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 3:2, не сумев переломить наблюдающийся уже несколько лет тренд.

Первую шайбу на 14-й минуте игры забросил в ворота хозяев форвард нижнекамцев Евгений Митякин (до этого на пятак ее протолкнул Никита Артамонов). Дальнейшие усилия команд в первом тайме результата не дали.

Во втором периоде ситуация изменилась. Уже на 22-й минуте нападающий «тигров» Григорий Кузьмин сравнял счет. А на 29-й минуте американский форвард Алекс Броадхёрст закрепил преимущество хабаровчан, отправив шайбу в пустые ворота гостей.

В третьем тайме подопечные Игоря Гришина едва не отыгрались, но удача всё же оказалась на стороне команды Александра Андриевского. На 54-й минуте Григорий Кузьмин оформил дубль. Однако на 58-й минуте «волки» сократили разрыв до минимума: отличился форвард Матвей Заседа (шайбу отправил на пятак Никита Хоружев).

Прежде в текущем сезоне «регулярки» команды встречались дважды, и обе игры завершились поражениями татарстанцев (со счетом 1:2 и 1:4). К тому же «Нефтехимик» последний раз побеждал «Амур» в Хабаровске поздней осенью 2022 года. За этим последовали теперь уже шесть гостевых поражений от команды с Дальнего Востока.