«Нефтехимик» откроет выездную серию встречей с «Амуром» в Хабаровске

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня откроет выездную серию из четырех матчей встречей с хабаровским «Амуром». Игра пройдет в Хабаровске, она начнется в 10.00 по московскому времени.

После 60 матчей нижнекамцы с 63 очками находятся на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Хабаровчане в 59 встречах заработали 51 очко и занимают теперь девятое место на Востоке.

В рамках чемпионатов КХЛ соперники провели между собой 47 матчей. На счету «Нефтехимика» 27 побед, в том числе четыре в овертайме и шесть по буллитам. У «Амура» 20 побед, из которых две в овертайме и три по буллитам. Разница шайб составляет 124:133 в пользу нижнекамского клуба.

При этом в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ команды встречались дважды, и обе игры завершились поражениями татарстанцев (со счетом 1:2 и 1:4). К тому же «волки» последний раз побеждали «тигров» в Хабаровске поздней осенью 2022 года, зачем последовали пять гостевых поражений от команды с Дальнего Востока.