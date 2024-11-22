Нефтехимические предприятия Татарстана увеличили выручку и прибыль

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (входят в группу СИБУР) опубликовали отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года. Их совокупная выручка по сравнению с девятью месяцами 2023 года увеличилась на 11,5% — до 262,9 млрд рублей (за шесть месяцев — на 10%) а чистая прибыль на 45% — до 37,5 млрд рублей.

Ранее эксперты «Татар-информа» отмечали, что рост финансовых показателей и устойчивость нефтехимических предприятий свидетельствуют об адаптации к внешним вызовам и умении подстраиваться под реалии российского и мирового рынка

Предприятия СИБУРа в Татарстане продолжают реализовывать крупнейшую инвестиционную программу в республике, вкладываются в улучшение условий труда работников. Компания инвестирует в проекты в РТ 600 млрд рублей при общем объеме вложений по стране в 1,7 трлн рублей. Завершается проект строительства комплекса ЭП-600, который станет источником сырья для новых производств на самом «Нижнекамскнефтехиме», а также на «Казаньоргсинтезе». В частности, на расширяемом на 20% производстве полиэтилена.

Согласно недавно опубликованному исследованию НИУ ВШЭ, производительность труда СИБУРа в 2023 году на 15% выше, чем в самой высокопроизводительной подотрасли экономики — производстве нефтепродуктов. Компания на протяжении последних 15 лет инвестировала в создание новых современных производств и модернизацию действующих, автоматизацию процессов, внедряла различные механизмы повышения производительности труда. В результате СИБУР в 3,4 раза более производителен, чем химическая отрасль в целом, и в 7,5 раза — чем обрабатывающая промышленность.

Своей деятельностью один из крупнейших в России производителей полимеров поддерживает более 700 тыс. рабочих мест. В том числе «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» поддерживают 138 тыс. рабочих мест.