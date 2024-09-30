20 суперпроектов Татарстана: 800 миллиардов нефтехимии, дорожный бум и расцвет промпарков

Рустам Минниханов выступил с посланием перед депутатами Госсовета РТ, и перечислил ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в республике

Фото: rais.tatarstan.ru

Иностранную валюту замещают бюджетные рубли?

Раис Татарстана Рустам Минниханов в пятницу выступил с посланием перед депутатами Госсовета РТ, и перечислил ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в республике. При этом, суммы инвестиций он не назвал, поставив задачу достичь по итогам 2024 года ВРП в объеме 5 трлн рублей. Органам власти необходимо оказывать максимальное содействие бизнесу» – в получении мер поддержки, построении логистики поставок продукции и комплектующих, реализации инвестиционных проектов, организации импортозамещающих производств, внедрении новых технологий и повышении производительности труда.

В 2023 году инвестиции в основной капитал Татарстана впервые превысили 1 трлн рублей. Ежегодно эта цифра увеличивается на 10-30%: в 2022 году объем привлеченного капитала превысил 888 млрд. рублей, а в 2021 году — 683 млрд. рублей. По итогам 2024 года инвестиции составят 1 трлн 335 млрд рублей, прогнозирует АИР РТ. План на 2025 год — 1 трлн 487 млрд рублей.

При этом, тип и характер инвестиций с начала СВО и развития санкционной политики существенно изменились. Наиболее ярко себя проявили три тренда, которые с каждым годом продолжают набирать обороты.

Первый — это скрытность инвесторов. Если раньше хорошим тоном считалось рассказать в медиаполе о новых проектах, то с 2022 года ряд крупных федеральных компаний предпочитают держать в секрете следы приложения своих инвестиционных усилий. Наиболее жестко это правило работает в отношении компаний, приближенных к оборонному сектору, или работающих на международной арене.

Второй фактор — Запад повернулся к России спиной, а соответственно прекратились и инвестиции из этих стран. По итогам 2021 года АИР РТ констатировал успешное взаимодействие в части привлечения капиталов из ОАЭ, Чехии и Германии, сегодня же доля зарубежных вложений минимальна. Зато активизировались торговые отношения со странами СНГ и не пересох финансовый поток из Турции. Всего в 2023 году иностранные инвестиции поступали в 9 муниципальных районов республики из 18 стран, основная часть была направлена в обрабатывающую промышленность.

При этом, некоторые собеседники издания указывают, что в этом году характер зарубежных инвестиций приобрел черты параллельного импорта: вложения проводятся через третьи страны, чтобы снизить санкционные риски.

Третий фактор связан с ростом доли бюджета в инвестиционном портфеле республики. Из прошлогоднего триллиона 20% занимают бюджетные ассигнования, оставшиеся 80% — средства коммерческих организаций. В 2022 году пропорции были прежними — из 888 млрд рублей 20% предоставлял бюджет (174 млрд рублей). Но в 2021 году республиканская казна спонсировала всего лишь 12% проектов (79 из 683 млрд рублей), а в 2020-м соотношение было 1 к 9 (61 из 605 млрд рублей). «Бюджетные затраты идут на подключение к сетям, строительство дорог, развитие инфраструктуры, но это тот случай, когда вложения обеспечивают миллиардные инвестиции, — сообщили в АИР РТ. — В некоторые проекты, особенно по развитию территорий, изначально закладывается бюджетная поддержка».

В рейтинге представлены крупнейшие по объему привлеченных средств проекты, реализуемые в настоящий момент в Татарстане. Наибольшую долю в рейтинге занимают предприятия и проекты СИБУРа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Методика исследования

В рейтинге представлены крупнейшие по объему привлеченных средств проекты. Строительство одних завершается, другие будут закончены только к 2035 году. В списке 20 инвестпроектов почти на 1,3 трлн рублей. Для сравнения, бюджет всего Татарстана за 2024 год составляет 400 млрд рублей, втрое меньше вклада крупнейших инвесторов.

Наибольшую долю в рейтинге занимают предприятия и проекты СИБУРа – 7 из 20 мест, общая сумма этих проектов – 511,2 млрд рублей. У «Татнефти» 3 проекта на 141,6 млрд рублей. 4 проекта с участием бюджетных средств – 207,1 млрд рублей.

Из отраслей главный поставщик инвестиций в экономику Татарстана — нефтехимия. 9 проектов, сгенерированных СИБУРом, «Татнефтью» и «Аммонием», превышают 800 млрд рублей. Это больше 70% от вложений всей трехлетки. При этом, чаще всего в нефтехимию закладываются «длинные деньги», срок реализации проектов составляет от 2 до 10 лет.

Центры притяжения инвестиций в нефтехимии – Нижнекамск, Альметьевск, Набережные челны и инфраструктура вокруг мегаагломерации.

Огромный объем инвестиций направляется в оборонку, однако подсчитать их не представляется возможным. Например, выступая с посланием, Минниханов заявил, что республиканские предприятия ОПК кратно (!) увеличили выпуск продукции. Этого невозможно достичь усилиями сотрудников, без увеличения производственных мощностей. Однако конкретных проектов, не говоря о размере инвестиций, не было названо.

Упомянул руководитель республики и развитие авиапромышленности. На Казанском авиационном полным ходом идет модернизация производства самолетов Ту-214.

Предприятию необходимо завершить ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей – цехов окончательной сборки, термообработки и покрытия, механической обработки. Во время прошлогоднего визита на КАЗ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на модернизацию производства для Ту-214 нужно 83 млрд рублей. Но сколько в итоге было выделено, неясно.

На Казанском авиационном полным ходом идет модернизация производства самолетов Ту-214 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КВЗ завершает модернизацию производства вертолетов, запущен производственно-учебный центр, построены новые производственные корпуса. Заводу необходимо вывести на рынок полностью импортозамещенный вертолет «Ансат». Вдобавок, в этом году принято решение о выпуске на заводе нового типа вертолета Ми-34, однако инвестиции в эти проекты не называются.

Большой пласт инвестиций связан со строительством или модернизацией инфраструктуры. В этом блоке больше всего денег направлено на дороги. Например, проект строительства участка платной дороги М12 Москва — Казань с бюджетом в 910 млрд рублей стал бы безусловным лидером рейтинга. Но ее сдали в декабре 2023 года. Однако и без него в рейтинге есть многомиллиардные дорожные проекты.

Значительная часть проектов предварительно получает одобрение Раиса РТ Рустама Минниханова на заседаниях инвестиционного совета. По принятой практике, инвесторы в этом случае получают земельные участки под строительство производственных мощностей без торгов, доступ к коммуникациям или другие преимущества.

С 2022 по 2024 годы АИР организовал 55 инвестсоветов, на которых были рассмотрены и одобрены проекты на 678 млрд рублей. Самая привлекательная для инвесторов отрасль — обрабатывающая промышленность, на нее приходится практически половина вложений. Второе место у логистики, третье – добычи полезных ископаемых.

В рейтинг не включены индустриальные парки «Этилен-600» и «Северные ворота», создаваемые ОЭЗ «Алабуга». Несмотря на внушительный объем заявленных инвестиций — только по первому 1,3 трлн рублей — они являются платформой для инвестиционной активности, а не самостоятельными проектами.

№ Проект Инвестор Объем инвестиций (млрд. рублей) 1 Олефиновый комплекс «ЭП-600» «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) ~200 2 Установка этилбензола и стирола и установка полистирола «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) 180 3 Вторая очередь газохимического комплекса АО «Аммоний» ГК «Азот» 160 4 Завод по производству терефаталевой кислоты ТАНЕКО (Татнефть) 110 5 Платная дорога Алексеевское-Альметьевск «Автострада»/бюджет 102 6 Дорога в обход Набережных Челнов и Нижнекамска Бюджет 85,5 7 Логистический комплекс имени Дэн Сяопина ОЭЗ «Алабуга» 78 8 Промпарки в Высокогорском и Верхнеуслонском раойнах «Муссон Групп» 69 9 Развитие производства и выпуск новых грузовиков КАМАЗ 45 10 Этиленопровод Нижнекамск — Казань УЭТП, ДЗО «Нижнекамскнефтехима» (СИБУР) 35-40 11 Многофункциональный комплекс на набережной Казанки «Кравт Яр Парк» 28,7 12 Реконструкция Горьковского шоссе, Казань Бюджет 27,1 13 Расширение производства и локализация компонентов «Раритек» 27 14 Строительство ПГУ-250 «Казаньоргсинтез» (СИБУР) 26 15 Производство гексена СИБУР 23 16 Реконструкция рабочих пространств на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» СИБУР 22,2 17 Туристический комплекс в Лаишево Туризм.рф РТ 21 18 Промпарк Light industrial Ин парк — Казань 20,5 19 Производство металлоценового полиэтилена «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) Более 20 («несколько десятков млрд рублей») 20 Ветропарк Татнефть 19 Итого 1304

ЭП-600 как генератор новых переделов

Первую строчку рейтинга занимает олефиновый комплекс ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Реализацию проекта начали в 2017 году. Поставщиком оборудования была выбрана немецкая Linde AG. Работы на площадке начались в 2020 году турецким подрядчиком «Гемонт».

В сентябре 2021 года СИБУР и ТАИФ заключили сделку, по условиям которой акции «Нижнекамскнефтехима» перешли к холдингу, а вместе с ними и строящийся комплекс. После заключения договора подрядчика сменили и привлекли компании из России. Всего в ЭП-600 задействованы 239 поставщиков и подрядчиков Татарстана – 36% от общего числа занятых в проекте компаний.

Свежих данных о размере инвестиций в проект нет. На начальном этапе стоимость проекта вместе с заемными средствами, которых было привлечено 807 млн евро у консорциума из пяти немецких банков, оценивалась в 234 млрд рублей. Исходя из того, что общий объем инвестиций СИБУРа в Татарстан составляет 600 млрд рублей, на этиленник приходится порядка 200 млрд. рублей (за вычетом вложений компании в другие проекты на территории Татарстана).

Планируется, что в декабре 2024 года ЭП-600 начнет выпускать продукцию. Проектная мощность по переработке – 1,8 млн тонн прямогонного бензина (нафты) в год с выпуском 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 249 тыс. тонн бензола и других побочных продуктов.

Для сравнения – мощность всего «Нижнекамскнефтехима» позволяет перерабатывать до 2 млн тонн нафты, вырабатывая около 600 тыс. тыс тонн этилена. ЭП-600, по сути, удвоит производительность. Этилен с нового производства станет сырьем для дополнительных мощностей по переработке полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» (8 млрд рублей, проект не вошел в рейтинг), транспортировать его будет новый этиленопровод (строка №10). Этилен также будет поступать на установки этилбензола, стирола и полистирола (№2) и гексена (№15).

Строительство «стирольной цепочки» на «Нижнекамскнефтехиме» предполагает размещение на НКНХ двух новых производств Фото: rais.tatarstan.ru

Стирольная цепочка как главный дериватив этиленника

Достраивая производственные мощности ЭП-600, СИБУР запустил ряд других проектов по развитию глубины переработки этилена. Самый крупный из них — строительство «стирольной цепочки» на «Нижнекамскнефтехиме» (№2 в рейтинге). Проект предполагает размещение на НКНХ двух новых производств — установки этилбензола и стирола и установки полистирола. Конечный продукт цепочки — полистирол, один из самых популярных в России материалов. Его применяют в строительстве при теплоизоляции домов, в производстве сантехники, одноразовой посуды и многого другого.

Запуск двух установок замкнет длинную производственную цепочку. Начинается она на ЭП-600, где из прямогонного бензина будут получать этилен, а его преобразовывать в бензол. Бензолом загрузят установку этилбензола, а этилбензол превратят в стирол. Завершится цикл на установке полистирола. Проектная мощность производства — 350 тыс. тонн этилбензола, 400 тыс. тонн стирола и 250 тыс. тонн полистирола в год.

Строительство планируется начать в 2025 году, пусконаладочные работы установок запланированы на 2028 год. Объем инвестиций в проект, названный самой компанией — 180 млрд рублей.

Третью позицию в рейтинге занимает вторая очередь газохимического комплекса «Аммоний» Фото: © «Татар-информ»

«Газпром» пустит сырье на вторую очередь «Аммония»

Третью позицию в рейтинге занимает вторая очередь газохимического комплекса «Аммоний». Предприятие входит в ГК «Азот» миллиардера Романа Троценко, и для развития производства группа попросила у республики выделить земельный участок площадью 63,7 га на площадке в Менделеевском районе. Первая продукция с «Аммоний-2» ожидается в 2028 году.

Для загрузки предприятия сырьем, завод заключил с ООО «Газпром межрегионгаз» соглашение о поставке природного газа. Потребность в сырье составит до 1,3 млрд куб. м в год. Мощности комплекса позволяют выпускать 1,2 млн тонн аммиака, 1,75 млн тонн карбамида и около 30 тыс. тонн карбанид-формальдегидных смесей в год.

Основная часть продукции пойдет на экспорт в дружественные страны, около 20% — на внутренние рынки с акцентом на производителей из Татарстана. «Аммиак будет перерабатываться в другие азотные удобрения на предприятиях ГК «Азот», — рассказал на заседании инвестсовета директор по развитию «Аммония» Александр Осипов. Оборудование для второй очереди «Аммония» будет либо российским, либо из дружественных стран.

«Проект труден, ожидаем, что он окупится в течение 10 лет», — подчеркнул Осипов. Инвестиции составят около 160 млрд рублей.

Введенные в строй установки позволили нефтяникам освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола — сырья для терефталевой кислоты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татнефть» замыкает цепь по производству ПЭТ

О планах построить на ТАНЕКО производство терефталевой кислоты (ТФК, в рейтинге №4) гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заявил в 2021 году. ТФК — базовое сырье для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ). Новые мощности планируется встроить в цепочку производств, связанных с загрузкой калининградского актива компании — завода «Экопэт».

Одно из звеньев этой цепи — пуск на ТАНЕКО производства ароматических углеводородов в 2022 году. Введенные в строй установки позволили нефтяникам освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола — сырья для терефталевой кислоты.

Инвестиции в ТФК-проект составят 109,5 млрд рублей. Помимо кислоты завод будет выпускать биоэтанол (используется в качестве присадки для моторного топлива) и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ). Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

«Дорога жизни» Фоата Комарова

Власти Татарстана наращивают привлечение инвестиций через механизм государственно-частного партнерства. Традиционно эта схема применяется при заключении договоров концессии – этот инструмент хорошо показал себя в сферах коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов и дорог. Самый крупный в регионе проект с применением ГЧП связан со строительством платной автомобильной дороги «Шали — Бавлы (№5). Договор между АО «Автострада» (дочернее предприятие АО «СМП-Нефтегаз, контролируется предпринимателем Фоатом Комаровым) и миндортрансом Татарстана был заключен в 2022 году. Автодорога Алексеевск – Альметьевск соединит трассы М-7 и М-12 с трассой М-5, даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай.

Бюджет строительства превышает 102 млрд рублей. От этой суммы 25% составляют частные инвестиции, 45% вкладывает бюджет Татарстан, еще 30% – бюджет РФ, заявил СМИ в августе гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев. Итого государство проспонсировало дорогу на 76,5 млн рублей. Планируется, что к 2035 году трафик составит 26,9 тыс. автомобилей в сутки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов сэкономит час пути

Другие крупные дорожные проекты Татарстана реализуются преимущественно на бюджетные деньги. Так было с уже упомянутым строительством участка платной трассы М12 Москва – Казань стоимостью почти триллион рублей. Или с обходом Набережных Челнов и Нижнекамска с мостом через Каму. Строящийся сейчас участок протяженностью 81 км должен стать частью трассы М-12, которая свяжет Казань с Екатеринбургом и Тюменью по М7. Бюджет проекта — 85,5 млрд рублей (№6), работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Всего на обходе будет 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Самый важный объект — мост через Каму у поселка Котловка протяженностью 1,3 км.

Строительство ведется с января 2022 года, сдать обход планируют до конца 2024 года. Ожидается, что трасса выведет из городов транзитный транспорт, идущий по трассе М-7 через Набережные Челны и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Алабуга» хочет нагрузить «большого Дэна»

В марте 2023 года особая экономическая зона «Алабуга» приступила к строительству крупнейшего в РФ складского комплекса им. Дэн Сяопина (№7). Объект расположится на территории 65 га, его площадь — 670 тыс. кв. м.

Комплекс «Алабуга» строит на заемные средства ВТБ, власти Татарстана возмещают 10% от общей суммы инвестиций в виде части затрат от основной суммы займа и процентов по кредиту. Общий бюджет проекта — 78 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован в октябре 2024 года, он приурочен к саммиту стран БРИКС в Казани.

Логоцентр будет принимать грузы, компоненты из Китая и направлять в КНР полимеры, произведенные на территории индустриального парка «Этилен-600». Железнодорожный фронт терминала включает в себя 6 путей протяженностью по 1,1 км каждый. По проекту на комплексе в сутки могут загружаться-разгружаться до 8 контейнерных поездов, общий грузооборот – 100 тыс. контейнеров или 2,4 млн тонн грузов в год. Площадь складских помещений составит 100 тыс. кв. м.

Три промпарка, которые принес «Муссон Групп»

Татарстан — один из лидеров в России по числу промышленных парков. Резидентов в них республика привлекала размещением на оборудованных промплощадках с развитой инфраструктурой, налоговыми льготами и субсидированными ставками. Наибольшим спросом этот инструмент пользовался у предпринимателей из сферы машиностроения, нефтехимии и строительства.

Однако промпарки в республике — это не только инструмент привлечения инвестиций, но и генератор рабочих мест. В марте 2024 года на инвестсовете Минниханову представили проекты на рекордные 20 тысяч вакансий, причем 18 тысяч приходится на три новых промышленных парка, инициированные казанским ООО «Муссон Групп» (№8 в рейтинге).

Общая площадь выделенных властями участков составляет 670 гектар, а инвестиции в проект — 69 млрд рублей. В Высокогорском районе у ж/д станции «Бирюли» компания построит агропромышленный парк «Агрополис» (площадь 313 га, инвестиции — 26,5 млрд рублей). В этом же районе вблизи населенных пунктов Эстачи и Пермяки появится промпарк с производственно-складскими помещениями в формате «лайт-индастриал» (284 га, 29,5 млрд рублей). Третий промпарк складского профиля появится в Верхнем Услоне (73,27 га, 13 млрд рублей), а одним из крупных резидентов может стать Wildberries.

В 2024 году основные инвестиции были направлены на разработку новой компонентной базы моделей поколения К5, импортозамещение в производстве основных компонентов и роботизацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«КАМАЗ» вкладывается в роботов

«КАМАЗ» хранит детали своих вложений в секрете, не смотря на всевозможные санкции, под которые предприятие попало.

Однако известно, что ежегодно компания вкладывает 15-20 млрд рублей в развитие модельного ряда и модернизацию производства (№9). В 2024 году основные инвестиции были направлены на разработку новой компонентной базы моделей поколения К5, импортозамещение в производстве основных компонентов и роботизацию. При этом, в Татарстане остается только 80% инвестиций, около 20% автогигант направляет в Башкирию, на развитие НЕФАЗа.

Новый этиленопровод обойдет Казань

«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» свяжет новый этиленопровод (№10), по которому пустят сырье с ЭП-600. После завершения модернизации реактора «В» на КОСе, возможность выпуска полиэтилена на нем вырастет с 70 до 220 тыс. тонн в год, всего – до 660 тыс., а для этого необходимо больше этилена.

Первая нитка этиленопровода НКНХ-КОС существует с 1976 года, и в силу почтенного возраста к перекачке новых объемов уже не готова. Мощность нового трубопровода будет в 2,5 раза больше, прокачивать через него будут до 500 тыс. тонн этилена в год — с расчетом на загрузку новых производств КОСа.

Протяженность этиленопровода составит 254 км, причем построен он будет в обход Казани, через Высокогорский и Зеленодольский районы. Сейчас этиленопровод на стадии проектно-изыскательских работ, но известен примерный объем инвестиций в строительство — 35-40 млрд рублей. Планируется, что этилен пойдет по трубопроводу в 2026 году.

Мегакомплекс KravtGroup уходит корнями на Камчатку

Мода на глэмпинги, термальные комплексы и курорты захлестнула Татарстан в последние годы. Однако эти проекты чаще всего не выходят за рамки бюджета в десятки или сотни миллионов рублей. Однако и в развлекательном сегменте крутятся большие деньги.

Самый яркий пример — многофункциональный гостиничный комплекс с конгресс-центром на набережной Казанки (№11). Инвестпроект в сентябре 2023 года Рустаму Минниханову представил управляющий партнер KravtGroup Валерий Кравцун (партнер дальневосточного миллиардера и совладельца «Океанрыбфлота» Игоря Евтушка).

Площадь комплекса — 300 тыс. кв. м. Предполагается, что он будет состоять из четырнадцатиэтажной пятизвездочной гостиницы, сервисных апартаментов, бизнес-центра и здания конгресс-центра на 5 тыс. человек. В проект заложены торгово-развлекательный комплекс, рестораны, паркинг и рекреационная зона. Инвестиции оценивается в 28,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2028 году.

В октябре этого года будет завершена реконструкция участка Горьковского шоссе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участок Горьковского шоссе превратят в бессветофорную скоростную магистраль

В октябре этого года будет завершена реконструкция участка Горьковского шоссе. 11-километровый отрезок от ул. Музыкальной до федеральной трассы М7 «Волга» строители превращают в бессветофорную шестиполосную магистраль. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал ее «одной из самых скоростных в Казани».

Проект предусматривал строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных и трех одноуровневых разворотных петель, тоннеля и эстакады. Пропускная способность дороги вырастет в 1,5−2 раза до 11 тыс. автомобилей в час. Из бюджета на ее строительство потратили 27,1 млрд рублей (№12).

«РариТЭК» расширит производство на 27 миллиардов

Во время послания Рустам Минниханов озвучил еще один многомиллиардный проект. По его словам, автомобильный завод «РариТЭК» приступает к расширению производства газомоторной и специальной техники и локализации компонентов. Объемом инвестиций — 27 млрд рублей (№13).

В январе этого года директор завода Юрий Шпорт заявлял о планах увеличить мощность производства газомоторных автобусов Lotos с нынешних 300 единиц до 900 штук в год.

Вероятно, это один из предметов приложения инвестиций. Предпосылки к этой модернизации были озвучены еще раньше — в 2020 году автозавод стал участником нацпроекта «Производительность труда» и получил льготный заем в размере 264 млн рублей под 1% на 5 лет. Предприятие увеличило выработку на 43%, сократил процесс производства на 39% (с 328 до 200 часов) — теперь один автобус собирают в среднем за одну смену.

Строительство ПГУ-250 «вслепую»

Строительство ПГУ-250 на «Казаньоргсинтезе» (Лушниковской) – проект с непростой судьбой (№14). С помощью новой ПГУ предприятие планировало сократить затраты на покупную электроэнергию из внешней сети и снизить себестоимость продукции.

КОС заключил контракт с Siemens в октябре 2019 года. Планировалось, что энергоустановку сдадут к марту 2023 года, но после санкционной бомбардировки в июле 2022 года Siemens дал заднюю и отказался от исполнения обязательств.

Завершение строительства объекта проводится силами турецкой Enka. Стоимость проекта оценивается в 26 млрд рублей. Планируется, что ПГУ заработает в конце 2025 года.

Гексен «перелили» из Тобольска в Нижнекамск

На середину 2025 года запланирован запуск уникального для России производства — гексена-1 (№15). Ранее этот продукт полностью импортировался. Гексен применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности, это обязательный компонент в производстве специальных марок этого полимера. Он позволяет значительно улучшить свойства полиэтилена по сравнению с базовыми марками, и получить продукт премиального качества.

В 2020 году СИБУР обсуждал строительство установки по производству гексена на «Запсибнефтехиме», но после сделки с ТАИФом в 2021 году планы компании поменялись, и его начнут выпускать на НКНХ. Мощность производства составит 50 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 23 млрд рублей.

Реконструкция рабочих пространств на НКНХ и КОСе

На «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» началась масштабная реконструкция рабочих пространств (№16). В августе этого года открылся первый обновленный санитарно-бытовой комплекс как на КОСе, так и на НКНХ. Всего будет модернизировано более 20 зданий на обоих предприятиях. Общий бюджет программы — 22,5 млрд рублей.

Модернизация расширила функционал зданий, в которых рабочие переодеваются и принимают душ. Теперь там на входе установлены электронные аппараты для прохождения медосвидетельствования, на парковке солнечные батареи и зарядные станции для электромобилей, а внутри предусмотрена комната для психологической разгрузки.

Помимо ремонта зданий обновят и благоустройство. Только в Нижнекамске реконструкция затронет территорию свыше 12 гектаров – кардинально преобразятся входные группы первой и второй промышленных зон, и пространство вокруг них.

Эскиз предоставлен корпорацией «Туризм.РФ»

«Туризм.РФ» устроит в Лаишево курорт

Еще один проект с бюджетными вливаниями реализует в Татарстане Корпорация «Туризм.РФ» (учредитель — Росимущество). В 2027 году в Лаишевском районе планируется открыть всесезонный курорт на площади 73 га (№17). Оператор в точке слияния Волги и Камы планирует построить гостиницы категорий 3 и 4 звезды, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктуру для пляжного отдыха с пятью километрами променада. Объем номерного фонда составит более 1,2 тыс. номеров. Особенностью проекта станет создание яхтенной марины и береговой сервисной инфраструктуры для владельцев яхт с возможностью технического обслуживания и зимнего хранения маломерных судов. По данным, представленным АИР РТ, общий объем инвестиций составит более 21 млрд рублей, будет создано 2 тыс. рабочих мест.

Бюджетное сопровождение проекта выражается в строительстве двух развязок, необходимых для развития курорта. Это обойдется казне Татарстана в 7 млрд рублей. Вдобавок, из бюджета будет финансироваться расширение дороги до четырех полос.

Light industrial под Казанью на 20 миллиардов

Промпарк логистического плана появится в Лаишевском районе (№18). Здесь ООО «Ин парк — Казань» планирует построить 9 складских корпусов площадью 50-55 тыс. кв. м класса «А». В них появятся логистические комплексы и производство в формате light industrial – помещения для размещения легких производств, организации хранения, офиса и шоурума в едином пространстве. Инвестиции в проект составят 20,5 млрд рублей. Реализация проекта, по предварительным планам, займет 10 лет.

Премиальный полиэтилен

Еще одну порцию этилена с ЭП-600 СИБУР пустит на производство металлоценового полиэтилена (№19), который применяется в изготовлении пленок, красителей, нитей и гофрированных труб.

Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год, строительство планируется завершить к 2028 году. Потребности российского рынка оцениваются в 170 тыс. тонн. Потенциал импортозамещения в России и СНГ может составить более 30 тыс. тонн в год. Вливания в проект составят примерно 20 млрд рублей, точная сумма неизвестна, но это «несколько десятков миллиардов рублей».

Ветропарки «Татнефти»

Закрывает проект «Татнефти», о котором стало известно в марте 2023 года — в СМИ появились сообщения о планах «Татнефти» построить три ветропарка в Спасском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах (№19). В зеленую энергетику компания планировала инвестировать 19 млрд рублей.

Кроме крупных мощностей, таких, как ветроэлектростанция в Сорочьих Горах на 75 МВт, компания была заинтересована в серии малых, по 12 МВт.