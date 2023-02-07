Недра, Волга, ТКО: Волжско-Камский Росприроднадзор определил приоритеты в работе на год

Чистая Волга, контроль за работой в сферах недропользования и утилизации отходов, дальнейшее снижение негативного воздействия на окружающую среду — таковы четыре главных приоритета в работе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2023 году. Их обозначила сегодня на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова.

«Я бы очень попросила надзорные ведомства посмотреть не только на ущербы, но и на НВОС (негативное воздействие на окружающую среду — прим. Т-и). Идет массированный пересчет НВОС, с учетом коэффициентов суммы получаются значительные, дальше — фактически тупиковая ситуация. Все, кто понижал класс отходов, думая, что заплатите меньше, будьте внимательными. У нас есть прецеденты по России, когда класс отходов был заниженным, а потом при пересчете это были уже миллиарды рублей», — заметила она.

Руководитель федерального ведомства также обратила внимание на количество недропользователей, по которым направлены запросы на отзыв лицензий. Их доля достигает почти 12% от общего числа действующих лицензий. «Это многовато для Татарстана», — констатировала она.

Кроме того, Радионова обратила внимание на проблему, связанную с превышениями предельно допустимых концентраций вредных веществ, обнаруженными в стоках муниципальных водоканалов. «Проблема большая, сложная. Нет ни у кого желания водоканалы обанкротить, но есть нарушения. Мы направляем материалы по взысканию ущербов», — пояснила она.

В своем выступлении Радионова также упомянула исчерпавшие свои ресурсы полигоны твердых коммунальных отходов. Если они эксплуатируются, то их невозможно будет рекультивировать за счет федеральных денег в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», уточнила она.

Помимо этого, спикер заострила внимание на переводе предприятий из первой, второй и третьей категорий негативного воздействия на окружающую среду в четвертую. «Это такая народная забава — давай-ка я обману контролера», — сказала она.

Затем глава ведомства рассказала о проверках процесса утилизации ТКО, проведенных еще до введения моратория, и о различных схемах обмана, к которым прибегают некоторые недобросовестные участники рынка.

Расширенное совещание по итогам работы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2022 году проходит в Казани, в здании Кабинета Министров РТ. В его работе принимают участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, представители Марий Эл и Чувашии.

Ранее Рустам Минниханов и Светлана Радионова обсудили рекультивацию иловых полей Казани, о чем сообщал «Татар-информ».