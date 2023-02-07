Минниханов обсудил с главой Росприроднадзора рекультивацию иловых полей

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланой Радионовой. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Минниханов обсудил с Радионовой вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе в области охраны окружающей среды и природопользования. Кроме того, они рассмотрели проект рекультивации иловых полей, который в Татарстане реализуется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Казани Радионова прибыла для участия в расширенном совещании Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по итогам работы в прошлом году и задачам на этот год.

Напомним, по планам к концу 2024 года столица Татарстана избавится от иловых полей — крупнейшего объекта негативного воздействия. В этом году завершится технический этап работ, а в 2024 начнется биологический этап рекультивации иловых полей.

Видео: пресс-служба Раиса РТ