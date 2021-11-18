Недострой на улице Исаева в Казани выставлен на повторный аукцион

В Казани на повторный аукцион выставлено недостроенное здание по адресу: ул. Исаева, 10. Информация размещена в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Первые торги по зданию были назначены на 15 октября, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Согласно новому извещению об аукционе, предмет и условия аукциона остались неизменными.

Так, по эскизному предложению площадь здания, находящегося в 70-процентной готовности, составляет 952,8 кв. метра, застроенная площадь — 390,1 кв. метра. Площадь земельного участка, на котором расположен объект, — 649 кв. метров. Участок разрешено использовать для размещения учебно-административного здания.

Начальная цена лота установлена на уровне 22,8 млн рублей. В документе отмечается, что это рыночная стоимость объекта. Размер задатка для участия в торгах — 20% от начальной цены. Шаг аукциона — в пределах 1% от начальной цены.

Публичные торги пройдут 24 декабря в 10 часов по адресу: Казань, улица Баумана, 52/7, 3-й этаж, актовый зал. Заявки на аукцион принимаются с сегодняшнего утра до 12 часов 20 декабря.