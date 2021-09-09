В Казани почти за 22,8 млн рублей выставлено на торги недостроенное здание на ул. Исаева

Недостроенное здание на улице Исаева, д. 10 в Казани выставлено на публичные торги. Соответствующая информация размещена в сборнике документов и муниципальных правовых актов исполкома города.

Аукцион назначен на 15 октября. Начальная цена лота установлена на уровне 22,8 млн рублей, Исполком отмечает, что это рыночная стоимость объекта.

Здание находится в 70-процентной готовности. По эскизному предложению площадь здания — 952,8 кв. метра, застроенная площадь составляет 390,1 кв. метра.

Площадь земли, на котором расположен объект, — 649 кв. метров. Земельный участок разрешено использовать для размещения учебно-административного здания.

Размер задатка для участия в торгах — 20% от начальной цены. Шаг аукциона — в пределах 1% от начальной цены.

Заявки на аукцион принимаются до 12 часов 8 октября. Торги назначены на 10 часов утра 15 октября. Место приема заявок и проведения аукциона — Комитет земельных и имущественных отношений Казани (ул.Баумана, 52/7).