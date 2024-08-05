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Новости Татарстана и Казани
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Неделя в Татарстане начнется с дождей, но температура ожидается от +20 градусов
В понедельник, 5 августа, в Татарстане прогнозируют облачность с прояснениями и кратковременный дождь.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, утром в отдельных районах республики возможен туман. Ветер в первый день недели западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Максимальная температура воздуха днем прогнозируется на уровне +20..+25 градусов.
Ранее сообщалось, что жара вернется в Казань не раньше августа. При этом в целом в Татарстане температура в последний летний месяц будет отличаться от июля.
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