Неделя стала рекордной по количеству заболевших Covid-19 в России

В России за семь дней выявили 188 829 случаев заражения Сovid-19 -— на 14% больше, чем за аналогичный предыдущий период. В 2021 году это максимум — в последний раз больше инфицированных за неделю в стране выявляли 21 — 27 декабря 2020-го, передает ТАСС.

На текущий момент заболеваемость составила 18,4 случая в сутки на каждые 100 тысяч населения, это антирекорд 2021 года.

Смертность от коронавирусной инфекции за неделю увеличилась на 8% и составила 6 497 случаев (максимальный показатель 2020 года — 3 920 смертей за семь дней).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о дополнительных ограничительных мерах против распростанения Covid-19, вводимых в Татарстане с 11 октября, а также о том, что только за одну пятницу, 8 октября, вакцинировались в торговых центрах республики порядка полутора тысяч человек.