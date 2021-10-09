Около 1,5 тысячи татарстанцев воспользовались мобильными пунктами вакцинации 8 октября

1 442 жителя республики посетили в пятницу, 8 октября, мобильные пункты вакцинации в торговых центрах и дворцах культуры.

По данным пресс-службы Минздрава РТ, в Казани количество привитых за один рабочий день составило 918 человек, в Набережных Челнах – 164, в Нижнекамске – 263, а в Альметьевске – 97 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об ужесточении антиковидных ограничений в РТ.

Представители медицинского ведомства заверили, что «вчера медики в ТЦ Казани работали до последнего посетителя — вплоть до закрытия торговых центров. Привили всех пришедших на вакцинацию».

Прививку от Covid-19 и гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства в часы работы учреждения. Кроме того, до 10 октября включительно все желающие смогут сделать прививку в торговых центрах.

Казань:

▪️ ТЦ Мега, ТЦ Южный, ТЦ Парк Хаус (ежедневно с 10:00 до 20:00).

▪️ Сбербанк (Пушкина,4) с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00

▪️ Культурные центры:

- КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00)

- КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00)

- КДК им. В.И.Ленина (с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00)

▪️ Набережные Челны, ТЦ Омега (ежедневно с 13:00 до 19:00)

▪️ Альметьевск, ТЦ «Панорама» (по будням с 16.00 до 20.00ч, в выходные с 12.00 до 18.00)