«Нечего нас пугать»: Володин ответил на заявление Борреля о новых санкциях

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель угрожает, что страны ЕС как можно скорее введут новые санкции против РФ в ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, однако Россия осознает все свои решения и ЕС не удастся ее запугать. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Евросоюз очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать», – написал он в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что ЕС восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса и не думал об их безопасности.

«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей и не им советовать, что делать», – заявил спикер Госдумы, отметив, что у жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН.

Ранее Боррель заявил, что страны Европейского Союза как можно скорее введут новые санкции против России из-за запланированных референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.