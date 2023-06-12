Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского триколора

В честь Дня России фасад небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае, окрасили в цвета российского флага. Администрация небоскреба сообщила об этом в социальной сети Facebook (заблокирована в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — сказано в заявлении администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День России казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора.

Бурдж-Халифа представляет собой самое высокое и самое многоэтажное сооружение на земном шаре. Высота небоскреба равняется 828 метрам, в здании насчитывается 163 этажа. Формой Бурдж-Халифа напоминает сталагмит, 180 метров составляет высота самого длинного в мире шпиля. Строительство небоскреба началось в 2004 году и завершилось в 2010-м.