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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского триколора
В честь Дня России фасад небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае, окрасили в цвета российского флага. Администрация небоскреба сообщила об этом в социальной сети Facebook (заблокирована в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — сказано в заявлении администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День России казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора.
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