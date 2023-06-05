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Общество 5 июня 2023 16:19

В День России казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

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12 июня на казанской телебашне включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В этот день по всей стране отмечают важный государственный праздник – День России. В честь этого башня окрасится в цвета российского триколора. Жители и гости Казани смогут увидеть подсветку с 21 до 23 часов.

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