В День России казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

12 июня на казанской телебашне включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В этот день по всей стране отмечают важный государственный праздник – День России. В честь этого башня окрасится в цвета российского триколора. Жители и гости Казани смогут увидеть подсветку с 21 до 23 часов.