Общество 10 декабря 2025 06:00

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Татарстане, местами возможна метель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 10 декабря ожидается облачная погода с прояснениями ночью. По данным Гидрометцентра РТ, осадков ночью не ожидается, днем местами пройдет небольшой снег, возможна метель.

Ветер южный 8-13 м/с, утром и днем местами порывами 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -7…-12˚, на востоке при прояснениях местами до -15˚. Днем столбики термометров покажут -3…-8˚.

На дорогах прогнозируется гололедица, водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Ранее синоптики предупредили жителей Татарстана о сложных условиях на дорогах, вероятности снежных заносов и значительном ухудшении видимости.

