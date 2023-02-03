Небольшой снег и до 16 градусов мороза ожидаются в Татарстане

Завтра, 4 февраля, в Татарстане сохранится умеренно морозная и при этом пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, будет идти небольшой снег (ночью — до умеренного, но не в столице РТ).

При этом прогнозируется слабый южный и юго-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -6 до -11 градусов, при прояснениях — до 16 градусов мороза (в Казани — от -6 до -8 градусов). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в столице республики — до -3, -5 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на следующей неделе в Татарстане похолодает до -20 градусов.