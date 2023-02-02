На следующей неделе Татарстане похолодает до -20 градусов

В конце недели и начале следующей на территории Татарстана ожидается небольшое похолодание. В ночные часы температуры воздуха могут опускаться до 19–20 градусов ниже нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.

В пятницу, как ранее сообщал «Татар-информ», в республике ожидается до −15 градусов, снег и гололедица. Однако в следующие дни, когда Татарстан будет находиться в поле повышенного давления, осадки практически прекратятся — лишь 4 февраля прогнозируется небольшой снег. Температуры воздуха начнут понижаться: ночью 4–5 февраля до 7–14 градусов ниже нуля, местами — до −19. В дневные часы столбики термометров покажут от −3 до −9 градусов.

Предварительно, 6 и 7 февраля местами пройдет небольшой снег, температуры ночью составят от −10 до −15 градусов, местами — до −20. Днем прогнозируется от −5 до −12 градусов.