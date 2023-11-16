«Небольшой период, но красивый юбилей»: в Казани отметили 50-летие Московского района

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В КЦ «Московский» столицы Татарстана отметили 50-летие Московского района города, который был образован в 1973 году путем выделения его из состава существовавшего тогда Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Пятьдесят лет, по сравнению с тысячелетием Казани, — небольшой период, но красивый юбилей. За это время здесь выросло огромное число жилых микрорайонов, улиц и производств — вы были и остаетесь нашей промышленной основой, ведущие предприятия района — гордость не только Казани и Татарстана, но и России в целом», — заметил в своей речи глава города Ильсур Метшин.

Отдельно мэр поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие района. «<…> вы работали в сложнейшее время, сегодня ситуация другая: у нас реализуются более 50 федеральных и республиканских программ. Казань наряду с другими городами Татарстана преображается, надеюсь, вы это видите, это ваша заслуга и ваш фундамент, на котором мы работаем», — сказал он.

«Сегодня Казань такая, потому что ветераны так поработали, а молодая команда главы администрации [Сергея Миронова] продолжает уверенно вести район к целям, которые мы и жизнь поставили, а жители их ждут. С праздником!» — добавил Метшин.

Затем состоялся показ документального фильма, содержащего рассказы людей, жизнь которых связана с Московским районом с момента его создания. После этого концертную программу продолжили выступления Эльмиры Калимуллиной, Романа Плеханова, капеллы мальчиков под руководством Дмитрия Железнова, ансамбля «Казань», группы «Самоцветы» и других артистов.

В перерывах между творческими номерами проходило награждение жителей района. В числе остальных награду из рук мэра в виде благодарственного письма и кубка в форме казана получил и глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Кроме того, специально к 50-летию Московского района была написана книга объемом более 400 страниц. В ней собраны свидетельства того, как развивался и преображался район последние полвека. Над изданием почти два года трудились свыше 100 человек.