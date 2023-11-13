ВИА «Самоцветы», выставка и награждение: в Казани отпразднуют 50-летие Московского района

15 ноября в Казани отметят 50-летие Московского района города. Хедлайнером вечера станет ВИА «Самоцветы». На площадку также выйдут Эльмира Калимуллина, Роман Плеханов, Дмитрий Железнов и другие выходцы района. Об этом рассказал руководитель аппарата Администрации Кировского и Московского районов Казани Айдар Сагетдинов.

Торжество, которое пройдет в КЦ «Московский», соберет ветеранов труда, бывших глав и сотрудников администрации, руководителей предприятий района и местных жителей.

«На сегодняшний день здесь проживают более 134 тысяч человек, и эта цифра активно растет. Московский район держит курс на развитие промышленности и городской инфраструктуры, не забывая о сохранении исторического наследия. Московский рынок, парк Урицкого, ДК „Химиков“, сталинки, „Казаньоргсинтез“ — главные визитные карточки района», — сказал он на пресс-конференции в «Татар-информе».

Сагетдинов подчеркнул, что в районе активно развиваются необходимые условия для комфортной жизни горожан: обновляются школы, детсады, поликлиники и больницы, культурные учреждения.

«Главным достоянием района всегда были и остаются люди. Известные политические деятели, учителя, врачи, работники культуры являются выходцами Московского района. Празднование юбилея станет ярким событием в жизни города и послужит на благо его жителей», – считает Сагетдинов.

Район был образован в 1973 году, выделившись из состава Ленинского района. В фойе будет представлена фотовыставка, которая позволит жителям окунуться в атмосферу прошлого и оценить, насколько изменился район за эти полвека. Также на церемонии ветеранам будут вручены высокие награды.

«Радостным подарком к юбилею станет презентация книги о Московском районе. Более 100 человек на протяжении полутора лет трудились над изданием. В книге изложена история его развития», – резюмировал он.