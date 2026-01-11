Небольшое похолодание ожидается в Татарстане в середине января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя температура воздуха на территории Республики Татарстан в период с 11 по 20 января 2026 года прогнозируется на 1 градус ниже климатической нормы.

Как сообщили в Гидрометцентре РТ, в целом по республике норма средней температуры для этого периода составляет −9,5°, в Казани – −8,7°. Ожидается, что фактические значения будут несколько ниже этих показателей.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце первой декады января жителей республики ждет похолодание. Он подчеркнул, что резкие перепады температуры будут характерны для всего января.