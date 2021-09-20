Небольшое потепление придет в Татарстан в середине этой недели

В середине этой недели в Татарстане на время вновь повысится температурный фон. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 21 сентября, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Погоду в регионе будет определять антициклон, на южной периферии которого оказался Татарстан.

Как отмечают синоптики, в среду и четверг, 22 и 23 сентября, местами на юге и западе республики вероятны небольшие дожди. Температура воздуха составит от 1 до 8 градусов тепла в темное время суток и от 11 до 16 градусов — в светлое. При этом на севере и востоке РТ местами возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 24 и 25 сентября, погодные условия в регионе будут определять атмосферный фронты юго-западного циклона. Они принесут с собой дожди и сильный ветер. Температура воздуха в ночные часы составит +3, +8 градусов. В дневные часы пятницы потеплеет до 11–16 градусов, а субботы — только до 8–13 градусов.