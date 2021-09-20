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Ру Тат
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20 сентября 2021  18:32

Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках до -2 градусов

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Завтра, 21 сентября, в Татарстане вновь ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Прогнозируется умеренный юго-восточный и восточный ветер.

Ночью температура воздуха по региону составит от 0 до +5 градусов, местами вероятны заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов. В Казани при этом столбики термометров не опустятся ниже нуля. 

Днем воздух в Татарстане прогреется до 8–13 градусов тепла. Наиболее теплая погода ожидается на юге республики.

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