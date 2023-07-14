news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 14 июля 2023 07:42

Небольшие дожди и до 25 градусов: на фоне циклона в Татарстане продолжается потепление

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Небольшие дожди и до 25 градусов: на фоне циклона в Татарстане продолжается потепление
Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Сегодня, 14 июля, на погоду в Татарстане будет влиять циклон. При этом продолжится начавшееся накануне повышение температурного фона, сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Местами, преимущественно на юге и востоке региона, пройдут небольшие и умеренные дожди.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Кое-где, но не в Казани, он будет усиливаться порывами до 14 м/с, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составила от 7,6 градуса выше нуля (по данным метеостанции Буинск на 3.50) до 14,4 градуса (по данным метеостанции Мензенлинск на 3.40).

Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла (в столице РТ — до +22, +24 градусов), информируют метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр Татарстана предупредил о небольшом повышении температур в ближайшие дни.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное