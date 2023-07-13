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Гидрометцентр Татарстана предупредил о небольшом повышении температур в ближайшие дни
В ближайшие дни в Татарстане ожидается небольшое повышение температур. Днем столбики термометров могут подниматься до 24–26 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, с 14 по 16 июля местами возможны небольшие дожди, в пятницу — до умеренных. Температуры воздуха в пятницу и субботу составят от 9 до 16 градусов ночью и от 20 до 26 — днем. В ночные часы 16 июля прогнозируется от 11 до 16 градусов, днем — от 19 до 24.
Предварительно, в понедельник и вторник, 17 и 18 июля, в республике местами сохранятся дожди. Днем температуры будут подниматься до 19–24 градусов.
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