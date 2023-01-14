Небензя заявил, что Россия готова достичь целей спецоперации на Украине мирным путем

Россия готова к достижению целей специальной военной операции на Украине с помощью переговоров. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя, сообщается на сайте организации.

«<…> закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны», — поделился своим пониманием ситуации дипломат.

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы. Если же нет — все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — выразил уверенность Небензя.

При этом, по его словам, власти РФ не называли целями спецоперации «уничтожение Украины как государства», ее «деукраинизацию и насильственную русификацию».

Кроме того, Небензя раскритиковал планы руководства Украины организовать «саммит мира» в штаб-квартире ООН, увидев в этом только «попытку понравиться западной публике». Помимо прочего, по его мнению, «в Киеве не скрывают, что „мир по-украински“ — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество».

Ранее Кремль, комментируя планы провести «саммит мира» на площадке ООН, заявлял, что Россия будет вести переговоры с Украиной только на своих условиях.