Небензя: Запад даже не призывал Украину выполнять Минские соглашения

Запад даже не пытался призвать Украину к выполнению Минских соглашений, ООН лишь постоянно призывает к диалогу между участниками конфликта, однако не включает в него Донбасс. На это во время Генассамблеи ООН обратил внимание постпред России при организации Василий Небензя.

«Наши западные коллеги Киев к выполнению „Минска“ даже не призывали. Стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа Киевом больше нет», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, во всех других случаях ООН призыввает к инклюзивному и прямому диалогу между участниками конфликта. «Однако в случае на Украине все было с точностью до наоборот», — заметил Небензя.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Президент России Владимир Путин отметил, что Минские соглашения были мертвы задолго до признания РФ Донецкой и Луганской народных республик. При этом убили их, подчеркнул российский лидер, сами киевские власти.