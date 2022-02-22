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Ру Тат
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Политика
22 февраля 2022  21:56

Путин: Киев убил Минские соглашения задолго до признания ДНР и ЛНР

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Киев планомерно сводил Минские соглашения к нулю, таким образом они были «мертвы» еще до признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал Президент России Владимир Путин.

«Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

#Владимир Путин #днр и лнр #минские соглашения
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