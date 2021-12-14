Небензя счел неприемлемым проект резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности

Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, связывающей вопросы климата и безопасности. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал проект документа неприемлемым, передает ТАСС.

Резолюцию внесли на рассмотрение Ирландия и Нигер. Всего ее соавторами выступили 113 стран, но 80 государств решили не выступать в таком качестве. Помимо России, обладающей правом вето, против документа проголосовала Индия. Китай же предпочел воздержаться от голосования.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета [Безопасности], которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», — объяснил позицию России Небензя. И добавил: «Как мы уже говорили, для нас такой подход неприемлем».

Постфактум дипломат констатировал, что «международное сообщество глубоко расколото по тематике климата». В попытке принять резолюцию о связи вопросов климата и безопасности он усмотрел «антидемократичную попытку проигнорировать мнение» тех 80 государств, которые не поддержали документ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения по борьбе с изменением климата должны приниматься коллективно.