Небензя: Россия признала ДНР, убедившись в безнадежности ситуации

Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской республик, чтобы остановить «неприкрытый геноцид» населения со стороны Киева. Об этом на заседании Генассамблеи ООН рассказал постпред России при организации Василий Небензя.

«Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым <...> В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека — права на жизнь — наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что при принятии решения Россия руководствовалась высшей ценностью — человеческими жизнями. Поэтому критика и непринятие данного решения — это не что иное, как пренебрежение судьбами людей, живущих в Донбассе.

Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан, о чем говорят продолжающиеся обстрелы.

«Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев», — подчеркнул он, заметив, что теперь с нарушителями режима прекращения огня «либеральничать никто не станет».

21 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.

В понедельник Президент РФ провел заседание Совбеза, на котором была обсуждена ситуация по Украине, а вечером подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимопонимании.