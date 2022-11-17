Небензя: Польша и Украина пытаются подтолкнуть РФ и НАТО к прямому столкновению

Заявления Украины и Польши после инцидента с ракетой — это попытка спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Киев и Варшава обвинили Москву в ракетном ударе по польской территории. Однако предварительные данные расследования, проводимого властями страны, указывают на то, что ракета принадлежит Украине. С его результатами согласны и страны — участницы НАТО.