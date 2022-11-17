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Политика
17 ноября 2022  00:52

Небензя: Польша и Украина пытаются подтолкнуть РФ и НАТО к прямому столкновению

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Заявления Украины и Польши после инцидента с ракетой — это попытка спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.
«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Киев и Варшава обвинили Москву в ракетном ударе по польской территории. Однако предварительные данные расследования, проводимого властями страны, указывают на то, что ракета принадлежит Украине. С его результатами согласны и страны — участницы НАТО.

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#василий небензя #ООН #польша #НАТО
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