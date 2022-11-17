Столтенберг: Россия понесет ответственность даже за украинскую ракету, упавшую в Польше

НАТО не располагает какими-либо доказательствами, что упавшая в Польше ракета принадлежит России. Тем не менее РФ должна понести ответственность за случившееся, даже если если ракета украинская. Об этом в эфире Би-би-си заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас нет каких-либо указаний на то, что это был целенаправленный удар, осуществленный Россией», — подчеркнул он.

Столтенберг напомнил, что расследование продолжается, однако выводы НАТО, предварительно, совпадают с теми, что сделали власти Польши.

«Скорее всего, это ракета украинских ПВО, однако основной посыл в том, что в конечном итоге ответственность несет Россия, так как этого бы не произошло, если бы она не начала жестокую и агрессивную войну против Украины», — заметил генсек Североатлантического альянса.

Он заявил, что НАТО «много лет» готовился к подобным ситуациям — с этим связана и сдержанная реакция на инцидент.

В заключение он отметил, что Киев имеет право защищаться от ракетных обстрелов со стороны России. Западу же важно продолжить поддержку Украины и поставлять туда новые системы ПВО.