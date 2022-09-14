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Политика
14 сентября 2022  22:34

Небензя: Большей части российской делегации на Генассамблеи ООН не выдали визы США

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Большая часть делегации России все еще не смогла получить американские визы для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, Москва ждет скорейшей выдачи документов. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости. 

«Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — заявил он.

 Накануне сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и ряд членов российской делегации получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира организации.  

 

#василий небензя
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