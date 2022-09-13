Лавров и некоторые члены делегации РФ на генассамблеи ООН получили американские визы

Глава российского МИД Сергей Лавров и ряд членов российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, где располагается штаб-квартира организации. Об этом передает ТАСС.

«Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали», — рассказали агентству во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве выразили надежду на то, что в скором времени визы будут выданы и другим членам делегации, и на оперативное решение вопросов логистики, «учитывая незаконные санкционные ограничения» со стороны Вашингтона, который блокирует логистические вопросы прибытия представителей России для участия в работе ГА ООН.

77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций откроется 13 сентября, ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая продлится с 20 по 26 сентября. На нее прибудут руководители государств, правительств и министры иностранных дел различных стран. Выступление делегации РФ намечено на 24 сентября