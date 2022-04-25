Тарасова об отмене Гран-при России по фигурному катанию: «Не знала, что ISU - садисты»:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделился мыслями, касательно решения Международного союза конькобежцев лишить Россию этапа Гран-при в сезоне 2022/23. По словам Тарасовой, отмена российского этапа стала для нее удивлением.

«К этой новости отношусь очень плохо, очень неправильно это. Я не знала, что в ISU сидят садисты и не думала, что всё дойдёт до такой степени», – цитирует Тарасову Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне 2021/22 российский этап Гран-при прошел в Сочи. Триумфаторами соревнований стали Камила Валиева (женщины), Морис Квителашвили (мужчины), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание) и танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее международная федерация плавания заявила о том, что российские пловцы будут лишены золота чемпионата мира 6-летней давности.