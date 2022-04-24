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Спорт
24 апреля 2022  19:00

FINA: Российских пловцов лишат золота чемпионата мира 6-летней давности

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Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова. Передает РИА Новости со ссылкой на FINA.

«Все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», — говорится в заявлении Международной федерации плавания.

В порядке убывания золото должно перейти к команде США.

В конце марта 2022 года антидопинговая комиссия FINA дисквалифицировала Лобузова на четыре года за допинг.

В 2016-м он в составе мужской сборной России выиграл эстафету 4х200 метров свободным стилем.

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