«Не захотел оставаться в стороне»: почему музыкант из Казани подписал контракт на СВО

«Позывной мужа – Будулай, он кудрявый, был черноволосый, а теперь поседел»

Сержант Тимур заключил контракт с Министерством обороны РФ в прошлом году. Сейчас ему 56 лет. Несмотря на возраст, он не смог сидеть дома и спокойно читать новости с передовой. Его долго отговаривали, но в один из дней он тайком от семьи подписал контракт.

Тимур – музыкант, пел на корпоративах и в ресторанах. Родом он с Украины. У супруги Тимура Натальи там родился отец. Однако познакомились они в Казани, где сейчас и живут. Вместе они уже 17 лет, у них подрастает дочь-студентка.

Наталья – врач-стоматолог с большим стажем, тоже военнообязанная. Она, как и муж, в звании сержанта. Женщина состоит в Союзе офицерских жен РТ, собирает гуманитарную помощь и участвует в патриотических мероприятиях.

«Мой муж взял себе позывной Будулай – потому что он был кудрявый и черноволосый. Правда, теперь он поседел – за год на передовой изменился цвет волос. Помните, как писал Рождественский: “Видно, много белой краски у войны”. Но морально его ничто не сломило, никакие трудности», – рассказывает жена Тимура.

«Родня моего возраста – за Россию, они живут в Киеве, а те, кто младше, – против»

Тимур родился в Бердичеве Житомирской области, раннее детство провел там, а после третьего класса переехал с родителями в Нижнекамск.

«Его дед – Герой России – служил в эскадрилье Сталина. Он рос в семье патриотов, его бабушка тоже прошла войну вместе с дедом. Поэтому сейчас он очень возмущается, считает, что на Украине ведут неправильную политику, что народ ничего не понимает, людям промывают мозги. Он перестал общаться с родственниками, даже не знает, что с ними – мобилизовали их или нет», – рассказывает Наталья.

Общается семья только с родней супруги.

«Те, кто моего возраста, они за Россию, они все живут в Киеве. А те, кто младше, у них мама с Западной Украины, они – против. Когда все началось, мы договорились, что должны быть вне политики и не должны портить родственные отношения. Конечно, сначала у них была истерика, я не знала, как мне реагировать. Мы редко с ними созваниваемся, мало ли, вдруг кто-то прочитает их переписки и непонятно, как это на них скажется», – переживает Наталья.

Теперь родня созванивается только по большим праздникам, но теперь и общих праздников стало меньше, ведь Церковь на Украине теперь живет своей жизнью.

«Моя бабушка жила в селе, это родовой дом недалеко от Киева. Там было очень хорошо: природа, речка. Конечно, даже когда я была маленькой, чувствовался дух нацизма. Хотя, как рассказывал дедушка, во время войны нацистов гнали до границы с Германией. Кстати, там родился мой отец, в 1945 году, когда они уже возвращались назад. И ведь украинцы всего навидались от немцев, а сами против русских. Украинцы вообще всегда были против всех, им всегда ничего не нравится. При СССР их кормила Россия – богатейшая страна. Они уничтожили все, что им осталось после Советского Союза», – отметила жена бойца.

«Он хотел уйти, как началась СВО, но мы его удерживали, все-таки возраст уже солидный»

Тимур еще в армии получил профессию связиста, полученные в молодости навыки пригодились ему на передовой. В июне 2023 года они подписал контракт, его распределили в гаубичный артиллерийский батальон

«Он хотел сразу уйти, как началась СВО, но мы его удерживали, все-таки возраст у него уже солидный. Когда началась мобилизация, он снова начал рваться туда, мы снова его остановили. Но весной он уже твердо решил подписать контракт, никому ничего не говорил, просто поставил перед фактом», – говорит Наталья.

Жена бойца считает, что на выбор супруга повлияло советское – патриотическое – воспитание в семье и в школе и срочная служба в армии. Поэтому смотреть спокойно на то, что происходит, он не смог.

«Вообще факторов, повлиявших на его решение, было много. Друг нашей семьи, супруг Оксаны Бородиной – руководителя татарстанского отделения “Союза офицерских жен” – для него настоящий пример. Тимур видел, что он там, и ему было не по себе от того, что он сам сидит дома. Муж Оксаны подарил ему кепку, с которой прошел Сирию. Она стала для него оберегом», – поделилась она.

«Когда муж ушел, его друг не смог сидеть дома и тоже подписал контракт»

Муж подруги Натальи тоже сорвался на СВО, когда ушел Тимур.

«Он бывший десантник, занимал немаленький пост в нефтяной компании и периодически возил гуманитарку на передовую. Когда мой муж ушел, он не смог сидеть дома и тоже подписал контракт. Как говорит моя подруга, это был последний триггер, который стал причиной его решения», – говорит она.

Признается, провожать мужа на фронт было не просто

«Это все происходило стремительно, мы все быстро мобилизовались и начали собирать его. Сначала его отправили на обучение, он окончил учебу с отличием и сразу же отправился “за ленточку”», – рассказывает Наталья.

Уже в сентябре батальон Тимура был на передовой.

«Когда случается обрыв связи, ему приходится идти и искать, где поврежден провод. День или ночь – неважно. Задачу нужно выполнять даже во время обстрелов. Это, конечно же, небезопасно. Как-то он рассказывал: начался обстрел, командир всех отправил в укрытие, а Тимур не успел. Говорит, сел между деревьев, а там осколки летят со всех сторон. Командир выбежал узнать, жив ли он, а в него чудом ничего не попало», – вспоминает Наталья.

Батальон Будулая находится в трех километрах от противника. Работают они с напарниками сменами: три связиста сменяют друг друга, есть и выходные. Стычек с противником лоб в лоб не было, но обстрелы, понятное дело, бывают постоянно.

«К ним в блиндаж залетел снаряд, всех ранило осколками»

В мае Тимур приезжал в отпуск, а вернувшись на фронт, получил ранение.

«В их блиндаж залетел снаряд. Вместе с Тимуром там находилось еще трое бойцов – всех ранило осколками. У них сгорело там все снаряжение, вся техника», – говорит Наталья.

Жена бойца рассказывает, что старается настраивать себя на положительный лад. Уверена, если она будет спокойна, то с мужем ничего не случится.

«Я старалась держать себя в руках, тем более он каждый день на связи. Но если сутки или двое не выходит на связь, я начинаю уже переживать. Перед тем как его ранило, мы разговаривали накануне вечером. Утром я проснулась и увидела сообщение. Спросонок не могла ничего понять: мне писал незнакомый номер, сообщил, что Тимур ранен. Мне сказали, что ранение несерьезное, но мало ли… и пока он сам на связь не вышел, я не успокоилась», – вспоминает Наталья.

Бойца отправили в госпиталь – сначала в один, потом в другой. Сейчас он проходит лечение в Казани. Для Натальи это, конечно, возможность быть рядом с мужем, но скоро он снова отправится на передовую.

«У него контузия, ожоги, осколки. На днях ему сделали операцию. Вряд ли его комиссуют – ранения не тяжелые, поэтому он снова отправится на фронт», – рассуждает Наталья.

«Он же связист, просит в посылках присылать ему тетради и ручки»

Жена и дочь собирают посылки для любимого мужа и отца. Говорят, что передают ему все, что необходимо для службы. Так как он связист, просит присылать ему тетради и ручки.

«С продовольствие проблем у них нет. Они ездят на местный рынок и закупаются там. Муж говорит, что местные жители относятся хорошо к военным. Бойцы могут обратиться к ним практически за любой услугой – и постричься, и постирать одежду. И нашим хорошо, и местным жителям прибыль. Главное, добраться до населенного пункта», – говорит Наталья.

Посылки она передает через Фонд «Защитники Отечества» и Фонд имени Дамира Исламова, помогают им и кукморские волонтеры из объединения «Своих не бросаем».

«Жена бойца из нашего полка постоянно ездит к мужу на передовую. Она даже возит тех, кто едет в отпуск, привозит их домой и обратно. Я даже сбилась со счету, сколько раз она так ездила. Восхищаюсь такими людьми», – рассказывает Наталья.

Также семье помогают «Союз офицерских жен и семей Татарстана» и «Совет жен героев 26 калибр».

«Вместе мы собрали для батальона моего мужа целую “ГАЗель”. Ребята были очень благодарны, им прислали именно то, что им очень необходимо. Спасибо большое женщинам, которые помогают передовой», – отметила Наталья.

«Наши люди живут в двух мирах: одни не понимают, что происходит, а другие пытаются всеми силами помочь»

Наталья признается, что ее жизнь круто изменилась после того, как муж отправился на СВО. И не только потому, что любимого человека теперь нет рядом, – ее взгляд на то, что происходит вокруг, тоже стал другим.

«У нас люди живут в двух мирах: одни не понимают, что происходит, и остаются безучастными, а другие пытаются всеми силами помочь. Я понимаю, что у каждого свое мнение, я никого не собираюсь переубеждать, но мне приходится как-то балансировать между этими мирами, потому что приходится соприкасаться и с тем, и с другим», – поделилась Наталья.

Напоследок Наталья вспомнила, что Тимур, выступая в ресторанах, не смог смотреть на людей из того мира, которые гуляют, развлекаются, которым все равно, что наши мужчины умирают за их спокойную жизнь.

«Это был для него еще один повод для того, чтобы уйти на СВО. И он уже не планирует возвращаться в профессию», – подытожила жена бойца.

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Фото: из семейного архива героев публикации