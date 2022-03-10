«Не закупайте сахар тачками»: эксперты не обнаружили дефицита товаров в магазинах Казани

Специалисты Минпромторга, Минсельхозпрода и УФАС по РТ в сопровождении журналистов проинспектировали два продовольственных и два строительных магазина Казани. Нехватки продуктов питания и непродовольственных товаров обнаружено не было.

В последние недели татарстанцы сметают с полок продуктовых магазинов сахар, гречку, крупы и туалетную бумагу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Запаса непродовольственных товаров хватит от трёх месяцев до года»

В последние недели татарстанцы сметают с полок продуктовых магазинов сахар, гречку, крупы и туалетную бумагу. Покупательский ажиотаж наблюдается и в строймаркетах. При этом никакого дефицита товаров и существенного роста цен на них нет. К такому выводу пришли члены комиссии, созданной по поручению Президента РТ, по итогам рейда по крупным продуктовым и строительным магазинам в столице Татарстана. 9 марта члены рабочей группы вместе с журналистами обследовали четыре крупные торговые сети. Сначала эксперты отправились в оптовый гипермаркет «Агат» на Оренбургском тракте.

Как сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, члены рабочей группы постоянно контролируют цены на продовольственные и непродовольственные товары. Они обследуют распределительные центры и оптовые базы, чтобы удостовериться в том, что продукты питания есть в наличии.

«В последнюю неделю мы видим ажиотажный спрос на сахар, крупяные изделия, муку. Рабочей группой совместно с муниципалитетами ведётся системная работа по обследованию торговых объектов на предмет наличия в них товаров первой необходимости. Хочу заверить, что продовольствие имеется в наличии. В некоторых магазинах бывают перебои, связанные с тем, что из-за ажиотажного спроса товары быстро заканчиваются. В тоже время с такой же оперативностью они доставляются из распределительных центров в магазины. На сегодняшний день в распределительных центрах все товары есть. Никаких проблем с доставкой нет», — сказал он.

Наиль Залаков рассказал, что члены рабочей группы постоянно контролируют цены на продовольственные и непродовольственные товары Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в свою очередь проинформировал, что в республике организован ежедневный мониторинг запасов продовольственных и непродовольственных товаров во всех муниципальных образованиях. Ежедневно сотрудники ходят по магазинам, анализируют запасы и проверяют наличие товаров.

«По непродовольственным товарам действительно в последнюю неделю был повышенный ажиотажный спрос, но, тем не менее, все распределительные центры республики заполнены. По непродовольственной группе запас товаров имеется от трёх месяцев до одного года. Татарстан по этой группе товаров полностью себя обеспечивает. У нас есть крупные предприятия, которые производят обширный ассортимент. Импортная составляющая в их производстве есть, но федеральным министерством сейчас разрабатываются программы, которые помогут нашим предприятиям адаптироваться», — подчеркнул эксперт.

Есть отдельные позиции — туалетная бумага, средства личной гигиены, на которые в последнее время наблюдается повышенный спрос. Тем не менее, в республике работают крупные заводы, в том числе расположенные на территории ОЭЗ «Алабуга», которые покрывают все потребности.

Есть отдельные позиции — туалетная бумага, средства личной гигиены, на которые в последнее время наблюдается повышенный спрос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«УФАС мониторит 24 позиции социально—значимой группы»

Замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь рассказал, что управлением ведётся постоянный мониторинг цен на 24 позиции социально-ориентированных продуктов питания, а также на предмет наличия этих товаров на полках магазинов. В республике работает штаб, в состав которого входят представители Минэкономики РТ, Минпромторга РТ, Минсельхоза РТ. Буквально неделю назад прошло его заседание, на котором участники проанализировали запас продовольственных и непродовольственных остатков. Их в распределительных центрах и в магазинах оказалось очень много.

«В связи с неопределенностью, которая сейчас царит, население можно понять: информации нет, валюта скачет. Соотвественно, люди переживают, и начинают закупать в магазинах товары, которые им в принципе в таком объеме не нужны. Люди жалуются, что нет сахара в настоящее время, но неделю назад остатки были нормальные. Когда в магазинах вместо тонны покупается 10 тонн, естественно, продукцию не упекают подвозить из распределительных центров», — объяснил Розенталь.

По его словам, у ФАС ещё в январе была достигнута договоренность с крупными федеральными сетями о том, что магазины не будут повышать предельные наценки. Часть компаний региональных сетей присоединилась к этой договоренности, был разработан механизм поставок.

По словам Андрея Розенталя, у ФАС ещё в январе была достигнута договоренность с крупными федеральными сетями о том, что магазины не будут повышать предельные наценки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В федеральных сетях цена на сахар стоит 57—58 руб. Но другое дело, что его там нет, его просто не успевают подвозить. Соотвественно, сахарные заводы тоже поставляют продукцию по определённой цене, чтобы удержать цену в цепи. В принципе мы за ситуацией сейчас наблюдаем. Как только распределительные центры будут пополнены, от них будет поступать сахар в федеральные и республиканские сети, и проблема должна сняться. Это будет в ближайшее время, вопрос логистики. Причин в том, чтобы бежать покупать 15—20 пачек сахара нет», — ещё раз обратил внимание спикер.

«В Татарстане пройдут сельскохозяйственные ярмарки»

Представитель УФАС по РТ считает, что весь этот ажиотаж в магазинах нагнетается искусственно. Сначала люди бегут за сахаром, потом по инерции закупают гречку, бакалею, товары первой необходимости, туалетную бумагу. Однако никаких реальных причин, чтобы думать, что вырастут цены, нет.

Весь прошлый год цены на сахар были фиксированными Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Импортная составляющая, завязанная на долларе, у тех продуктов, о которых мы сейчас говорим, практически нулевая. Товары есть, они российского производства. Паниковать и создавать искусственный ажиотаж, закупать тачками сахар, нет смысла», — добавил Розенталь.

Эксперт также напомнил, что весь прошлый год цены на сахар и подсолнечное масло были фиксированными. Специалисты антимонопольного ведомства постоянно мониторят минимальные и максимальные цены на продукты. Товары всегда есть в наличии. Если раскупают дешевые продукты, то остаются на полках те, что дороже.

«За последние два дня к нам поступило около 15—20 звонков. Это не так много, как кажется. Люди интересовались, почему не могут купить сахар и детское питание. Если есть проблемы с поставками, то они не критичны и решаются. Люди жаловались на завышение цен на детские смеси, мы этот вопрос отработали. В период ажиотажа гречка и сахар всегда подрастают в цене. Все вопросы проработаны. Все решения, необходимые для обеспечения доступности товаров и продовольственной самодостаточности республики, принимаются», — добавил заместитель руководителя УФАС по РТ.

Спикер напомнил, что скоро в Татарстане пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Он призвал татарстанцев не создавать ажиотажа в магазинах, ведь товар завезут буквально в считанные дни. По соцтоварам федеральные сети продолжают держать минимальную наценку. Кроме того, ФАС мониторит цены на бытовую технику и стройматериалы, а большинство последних производится на территории нашей страны.

Люди раскупают бумагу, подгузники и шампуни. А из продуктов особым спросом пользуются сахар и крупы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор магазина «Агат» Фархад Ешмуратов также проинформировал, что товары поставляются в их магазин два раза в неделю из распределительного Центра в Набережных Челнах. За один день приходит порядка трёх фур, а за неделю — шесть фур.

«В последнее время произошёл ажиотаж, который совпал с праздниками и выходными днями. Спрос был очень большой, продавали по 4 тыс. пачек круп и макарон в день. Это значительно больше, ведь в обычные дни продаётся 600—700 штук. Но мы заполняли витрины, организовали дополнительный выход сотрудников», — отметил директор магазина.

Спикер отметил, что был небольшой скачок цен в связи с наплывом покупателей. Из непродовольственной группы люди раскупают бумагу, памперсы, подгузники и шампуни. А из продуктов особым спросом пользуются сахар и крупы, хотя проблем с ними тоже нет.

Цены на товары социально-значимой группы администрация магазина «Метро» старается удерживать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Торговые сети держат цены на социально—значимую группу»

Далее члены рабочей группы отправились в магазин «Метро» на улице Тихорецкой. Как сообщил управляющий торговым центром Ринат Шарипов, в последние дни спрос в торговом центре вырос на 60% по сравнению с аналогичной датой в 2021 году. Но это не такой большой ажиотаж, как это было два года назад, в начале коронавирусной пандемии. Однако такой прирост тоже существенный и ощутимый для персонала.

«За три дня — с 6 по 8 Марта мы получили 99 паллет товаров. Пришло все, что мы хотели и ждали. Крупы, гречка, макароны — все пока есть. До 10 Марта мы ожидаем дополнительные поставки», — сказал он.

Спикер также рассказал, что в магазине вырос спрос на сахар. Поэтому пришлось ввести ограничение — в одни руки выдаётся не более 10 упаковок, чтобы товар достался всем потребителям. Кроме того, был отмечен рост спроса на крупы — гречку, рис и макароны, а также подсолнечное масло. Однако весь указанный товар есть в наличии. Время выкладки товара по вынужденным причинам здесь продлили до 11—12 часов дня и сейчас ищут дополнительный персонал. Цены на товары социально—значимой группы администрация магазина старается удерживать. Так, килограмм сахара сейчас стоит 56 рублей 90 копеек. Однако пришлось сократить список промотоваров, убрать сезонные скидки.

В последние дни спрос в торговом центре вырос на 60% по сравнению с аналогичной датой в 2021 году. Но это не такой большой ажиотаж, как это было в начале коронавирусной пандемии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пустых полок в стройгипермаркетах нет»

После продуктовых магазинов члены рабочей группы отправились в строительные гипермаркеты. Они осмотрели товары в «Леруа Мерлен» на Амирхана и остались удовлетворены увиденным.

«Люди выбирают в спокойном режиме все, что им необходимо. Нас это очень радует, ведь сегодня никто не снимал задачи по вводу жилья. Все материалы есть и они востребованы. Никаких пустых полок я тут не обнаружил», — проинформировал журналистов во время обхода замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Спикер отметил, что магазин большого формата способен покрыть существующий спрос проживающих в районе жителей. Кроме того, здесь существенно выросли онлайн—продажи. В целом 30% от общего объема продаж сейчас проводится в дистанционном формате, что очень удобно для покупателей.

Ильшат Гимаев: «Люди выбирают в спокойном режиме все, что им необходимо. Все материалы есть и они востребованы. Никаких пустых полок я тут не обнаружил» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никакого ажиотажа в магазине не наблюдается. Материалы завозятся регулярно, пустых полок нет. Цены выросли незначительно — на 10—20%, но это укладывается в целом в рыночную конъюнктуру», - подчеркнул Гимаев.

Руководитель проектов по работе с клиентами в компании «Леруа Мерлен» в Казани Артур Хайруллин добавил, что в последнюю неделю поток клиентов в магазине существенно возрос, но персонал справляется.

«Спрос возрос на цемент, сыпучие смеси, сантехнику и напольные покрытия. Хорошо берут товары в декоративном отделе. Начинается дачный сезон, товары этого сегмента также востребованы. В целом вырос трафик», — сказал он.

Хайруллин отметил, что магазин старается выдерживать имидж площадки низких цен. Однако цены выросли на большинство перечисленных групп товаров. Спикер считает, что люди переживают напрасно, все необходимое для ре она и дачи — в наличии.

В последнюю неделю поток клиентов в магазине существенно возрос, но персонал справляется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее члены комиссии направились в гипермаркет «Мегастрой» на Горьковском шоссе. Экскурсию по магазину провёл управляющий Дамир Зиннатуллин. От также отметил, что ажиотаж был ожидаемым, покупательский трафик с начала месяца вырос на 10% к прошлому году. Доставки увеличились при этом на 50%. Однако с потоком покупателей и здесь справляются. В магазине увеличился спрос на напольные покрытия и сантехнику. Цены в целом по гипермаркету поднялись на 30%. Проблем с поставками нет и вся продукция, пользующаяся спросом, есть.

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