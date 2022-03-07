«Кто-то на этом может сыграть»: зачем распространяют фейки о покупке продуктов впрок

В социальных сетях распространяют фейковую информацию с призывом запасаться продуктами. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана заявляет о полном обеспечении продуктами республики. Эксперты советуют не поддаваться на провокации. Ритейлеры же начали бороться со спекулянтами.

В магазинах сети «Магнит» появились объявления об ограничении продажи товара в расчете на человека, но только для того, чтобы предупредить спекулятивный спрос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы отгружаем товар четко по расписанию и в полном объеме»

В Татарстане начали вбрасывать сообщения в социальных сетях, о том, что якобы в «Магните», где работает «мама» автора, «включили военное положение» и нужно срочно запасаться продуктами.

Фейк разоблачила руководитель направления внешних коммуникаций и взаимодействия с органами государственной власти розничной сети «Магнит» Волжского округа Ольга Крайнова. «Наполненность полок максимальная. Мы отгружаем товар четко по расписанию и в полном объеме. Мы находимся в тесном контакте с поставщиками на предмет возможного увеличения поставок в случае необходимости», – сообщила Крайнова «Татар-информу».

В магазинах сети, действительно, появились объявления об ограничении продажи товара в расчете на человека. «Мы заботимся о том, чтобы каждый из вас всегда мог купить необходимые товары у нас в магазинах по доступным ценам. Чтобы предупредить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, мы временно лимитировали объем выпускаемых товаров на одного покупателя», – говорится в сообщении.

Ограничение касается сахара, гречневой крупы и курицы. Лимит ­5 штук или 5 килограммов (!) в одни руки.

Ограничение касается сахара, гречневой крупы и курицы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот шаг позволит обеспечить постоянное наличие самых важных продуктов и непродовольственных товаров на полке, а вам – совершать покупки в привычном режиме», – подчеркивается в информации.

По словам Крайновой, это сделано для того, чтобы предотвратить перепродажу товаров по завышенным ценам спекулянтами.

«Мы заметили, что вырос спрос на товары с длительным сроком хранения. Их закупают оптом и продают рознично или на маркетплейсах. Кроме того, некоторые клиенты приобретают такие товары сильно впрок. Из-за этого было принято решение временно ограничить количество продаваемых товаров в одни руки», – отметила спикер.

Спекулянты скупают продукты тоннами

Ограничения ввели несколько торговых сетей, в том числе «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Такое же решение приняли в «Ленте». В компании «Татар-информу» пояснили, что это вынужденная мера, которая направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок из-за закупки больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам.

«В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции», — подчеркнул представитель «Ленты».

Ограничения ввели несколько торговых сетей, в том числе «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». Такое же решение приняли в «Ленте» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом ранее федеральные торговые сети добровольно ограничили наценку на социально значимые товары.

Ограничение количества отпускаемой продукции поддержали в Минпромторге и Минсельхозе России. Они подчеркивают, что решение ритейлеров связано с нежеланием продавать продукцию спекулянтам.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Ни пустых полок, ни очередей

Обстановку в магазинах Казани изучил корреспондент «Снега», который прошел по магазинам «Магнит», «Пятерочка», «Светофор» и «Находка». Не было ни пустых полок, ни очередей.

Ранее федеральные торговые сети добровольно ограничили наценку на социально значимые товары Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В корзинках часто встречается стандартный набор продуктов – молочные продукты, хлеб, фрукты. Некоторые покупатели кладут в тележку лишнюю пачку гречки и консервы. Но рядом лежат бутылка вина и шоколад – их не назовешь товарами первой необходимости.

На полках в «Находке» много упаковок с мукой, крупами, макаронами. Цены вполне доступные. Сахар продают только мешками по 100 кг за 3999 рублей. В пересчете на килограмм получается выгодно, но корреспондент не увидел никого, кто бы тащил такой большой мешок.

В Татарстане достаточный запас продуктов питания

Такая ситуация уже была в начале пандемии, когда был ажиотажный спрос на некоторые товары, вспоминает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

По его словам, ограничения ритейлеры вводят не из-за дефицита продуктов, а для того, чтобы ограничить перекупщиков.

Наиль Залаков заверил, что в целом в России, в том числе и в Татарстане, запасы продуктов питания созданы в достаточном количестве Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Продукция есть, и она не может исчезнуть за один день. Но идет ажиотажный спрос. И есть люди, которые хотят воспользоваться этим моментом, больше закупить с целью дальнейшей перепродажи. Только для этого и вводятся такие ограничения», — сообщил Залаков «Татар-информу».

Он заверил, что в целом в России, в том числе и в Татарстане, запасы продуктов питания созданы в достаточном количестве.

«Зависимости от импорта основных продуктов питания у нас нет. Сельскохозяйственная продукция производится в полном объеме. Наши заводы отгружают продукцию по графику и согласно потребностям», — подчеркнул замминистра.

На днях прошло совместное совещание Минсельхозпрода, Минпромторга и УФАС по Татарстану с представителями федеральных торговых сетей, которые сообщили, что на их складах сейчас имеется запас всех видов продукции на 30–40 дней.

«Все необходимые продовольственные товары можно будет приобрести и на ярмарках. Все торговые площадки сохраняются так же, как и ассортимент и количество товаров» Фото: © архив «Татар-информ»

«Люди начинают нервничать и непроизвольно увеличивают закупки. Мы призываем к тому, что этого делать не надо, все идет в плановом режиме. Все контракты и договоренности в силе. Призываю не допускать ажиотажа. Все в наличии», — сказал Залаков.

Замминистра напомнил, что 19 марта стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки, работа которых продлится до мая — «пока не начнется садовый период».

«Все необходимые продовольственные товары можно будет приобрести и на ярмарках. Все торговые площадки сохраняются так же, как и ассортимент и количество товаров. Основная продукция — мясо, молоко, сахар, крупы, овощи, птица, мука — в наличии. Все идет по плану», — заключил он.

«Не стоит бездумно тратить деньги и скупать ненужные товары и продукты»

Эксперты также советуют не поддаваться на провокации, поскольку у ритейлеров большой запас товаров, а купленные впрок продукты могут испортиться.

«Те, кто скупают гречу, хоть бы посмотрели на срок хранения каждого продукта. Крупы нужно все время пересыпать, как это делали наши бабушки и дедушки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продукты питания нельзя хранить годами. Через какое-то время заведутся жуки, а со временем все просто сгниет – в обычной квартире невозможно поддерживать нужную температуру и влажность для длительного хранения.

«Те, кто скупают гречу, хоть бы посмотрели на срок хранения каждого продукта. Крупы нужно все время пересыпать, как это делали наши бабушки и дедушки. У нас почему-то выросло поколение, которое не понимает, что, если просто купить гречку, в ней заводятся червяки», – говорит экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

По его мнению, не стоит бездумно тратить деньги и скупать ненужные товары и продукты.

Профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох прокомментировал сам фейк: «Непонятно какой смысл в распространении таких сообщений. Скорее всего, это либо распространяют люди из-за глупости и непонимания ситуации, либо это делается специально для того, чтобы ситуацию раскачать».

«Нет никаких объективных оснований изменения ситуации в торговых сетях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Собеседник агентства заметил, что не стоит поддаваться на провокации.

«В этом никакого смысла нет. Нет никаких объективных оснований изменения ситуации в торговых сетях», — сказал Кох.

Специалист также прокомментировал решение ряда торговых сетей ограничить реализацию ряда товаров «в одни руки».

«По всей видимости, это сделано для того, чтобы избежать перекупки товаров. Торговые сети ведь ограничили наценки, а другие — нет. Соответственно, кто-то на этом может сыграть», — предположил эксперт.