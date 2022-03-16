«Не заботьтесь о том, что думает о вас общество»: Дзюба опубликовал слова Джима Керри

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в своем телеграм-канале опубликовал слова Джима Керри, на котором известный актер рассуждает о жизни.

«Всегда помните – однажды вас не станет. И, за исключением вашей семьи, этот день будет нормальным днём для мира. Поэтому, пожалуйста, не заботьтесь о том, что думает о вас общество, лучше побольше времени уделяйте своим близким. Это очень важно», – говорит Керри в опубликованном Дзюбой ролике.

Под роликом футболист подписал: «Важные слова».

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, свое отсутствие футболист промотивировал ситуацией на Украине.

Чуть позже по данному поводу высказался сам футболист, заявив, что Карпин неправильно интерпретировал его слова.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей», – заявил Дзюба.

Напомним, в расширенном списке национальной команды России по футболу на мартовские сборы оказался один футболист казанского «Рубина».