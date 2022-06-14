«Не хватило изюминки»: Журавлев назвал причины вылета «Ак Барса» в первом раунде плей-офф

Бывший защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев назвал причины вылета казанского клуба в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сезона 2021/22. По словам хоккеиста, «барсам» стоило быть более хладнокровными.

«Они все шайбы ловили на себя, самоотверженность была бешеной. А нам залетало от синей линии, как в шестой игре например. Игра «Авангарда» была простой: забросил — побежал. Нам не хватило какой-то изюминки в атаке. Наверное, стоило сыграть хладнокровнее», – цитирует Журавлева «Спорт-Экспресс».

Кроме того, 22-летний воспитанник «Ак Барса» прокомментировал свой отъезд в НХЛ.

«Когда, если не сейчас? Со мной из клуба постоянно были на связи, даже Джо Сакик (генеральный менеджер клуба – прим. Т-и) звонил пару раз. Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ – это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода – это не про меня. Буду там работать, пробиваться. Я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба», – заявил Журавлев.

Напомним, в минувшем сезоне защитник отыграл 49 матчей в чемпионате КХЛ в составе «Ак Барса» и отметился в них 8 (1+7) результативными баллами при показателе полезности «+11».

Ранее стало известно, что Журавлев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш».