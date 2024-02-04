«Не ходи! Целый день стреляют, разрываются мины»: как интуиция помогает бойцам СВО

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Высокогорский участник специальной военной операции, доброволец с позывным Историк, побывал в двухнедельном отпуске на малой родине.

Бойцу 40 лет, он родился и вырос в Казани. После школы поступил в Казанский педагогический университет, где получил специальность учителя истории. После этого женился и более десяти лет назад переехал с семьей в Высокогорский район.

«Еще с детства говорил: „Допустим, будет какой-то военный конфликт на территории РФ, неважно, где именно, — я сразу пойду защищать Родину“», — рассказал он.

После того, как началась специальная военная операция, педагог сам пошел в военкомат и на следующий же день уехал на учения, а затем отправился в зону боевых действий. Историк находится в зоне СВО уже больше года и, по его словам, прекрасно знает, для чего он туда поехал.

«Я примерно был готов, понимал, куда мы едем, и поэтому страха как такового до сих пор его нет. Зачем бояться?» — заметил он.

Историк уверен, что нужно быть внимательным к своим предчувствиям. По его оценке, он почти всегда чувствует опасность. Были случаи, когда боец предупреждал и боевых товарищей.

«Сослуживец говорит: „Пойду покурю“. Я ему говорю: „Не ходи“. „Нет, — говорит. — Пойду“. „Лучше не надо“, — говорю. Там целый день стреляют, разрываются минометки везде. Короче, говорю: „Не ходи“. Вот. А он пошел, и буквально — вышел и мимо него в 10 метрах взорвался минометный снаряд», — описал доброволец произошедший с ним случай.

Историк говорит, что у противника с наступлением ничего не получается и что он делает ставку на дроны-камикадзе. Их в последнее время стало больше обычного.

«В основном у нас кошмарят технику. То есть „КАМАЗы“, „ГАЗели“. Буквально два дня назад произошел случай. Наша „ГАЗель“ была подвергнута нападению дрона-камикадзе. К большому счастью нашему, все остались живы благодаря мастерству водителя», — поделился боец.

Историк убежден, что специальная военная операция нужна — иначе, по его мнению, нельзя было защитить людей.

«На самом деле не мы начали эту войну. Нужно было защищать тех людей, которые не хотели распространения вот этого фашизма. Нужно было защитить территории, защитить людей, которые жили и живут на той территории», — заявил военнослужащий.

Историй заверил, что с обеспечением все хорошо, всего хватает. Посылки и детские рисунки тоже доходят до бойцов.

«В зоне СВО когда находишься, самое приятное — получать сообщения от детей. Которые ждут, надеются, верят, что папа скоро приедет», — поделился военнослужащий.

Историк приехал в отпуск во второй раз. Он признался, что самое тяжелое — это расставаться с двумя дочками.

«Пусть мирное небо, которое у нас сейчас над головой, здесь и сохраняется. Для этого мы все там находимся. Мы защищаем Родину, чтобы здесь каждую ночь маленькие детки засыпали, зная, что здесь мир, любовь и Новый год с мандаринами», — резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец с позывным Историк сделал сюрприз и пришел в школу к другу.