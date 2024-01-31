«Не думал, что она меня сразу узнает»: боец СВО сделал сюрприз и пришел в школу к другу

Боец СВО с позывным Историк из Высокогорского района решил лично поприветствовать и встретиться с ученицей Бирюлинской школы Кариной Узловой, которая писала ему письма на фронт в рамках проекта местного телеканала «Здравствуй, солдат».

Девочка написала письмо бойцу и подарила обереги. Тогда она еще не знала, что посылка достанется именно Историку. Он ей прислал видеоответ и пообещал увидеться с ней, когда прибудет на побывку домой. Во время встречи Карина сразу узнала и обняла бойца.

«Я не ожидал, что она меня прямо сразу узнает. Прямо подбежит и сорвется с места, я не ожидал, честно. Было очень приятно», — говорит Историк.

Историк был с Кариной постоянно на связи. Однако он не сказал, что собирается в отпуск. Решил сделать сюрприз.

«Я очень рада, что Историк приехал сюда, ко мне. Я очень рада и удивлена тем, что Историк получил все мои письма, он мне отвечал тоже. Я в шоке», — рассказала ученица 5А класса Карина Узлова.

Военнослужащий считает, что необходимо давать обратную связь тем, кто их поддерживает.

«Они нам пишут, и мы должны говорить им, что мы слышим и видим. Должны говорить им большое спасибо за это. Для нас это ничего не стоит, а для них — эмоции. Эмоции — это самое главное в жизни», — убежден военный.

В подготовке сюрприза участвовала только директор школы Нина Медведева.

«Ну когда мне вчера позвонили, я, конечно, переживала за то, что никто ничего не будет знать. Но слово дала — слово держи. Поэтому, как только Историк переступил порог нашей школы, то здесь сразу возникла буря эмоций», — рассказала директор Бирюлинской СОШ.

За эмоциями Карина и Историк не забыли, что пообещали друг другу. Они обменялись браслетами. Теперь у Карины тот, что был с бойцом в СВО, а с ним оберег Карины. Девочка верит, что так военный будет еще больше защищен и обязательно вернется живым и здоровым.

«Я желаю солдатам российской армии сил и здоровья. Удачи и успехов. Чтобы у вас все всегда получалось, и, самое главное, чтобы вы пришли с победой», — пожелала девочка.

Свидетелями встречи стали одноклассники. Они не сразу смогли понять, что случилось.

«Честно, когда вот я увидела, то что заходит Историк, я очень сильно заволновалась и меня так тронуло. Потому что Карина его долго ждала и хотела его встретить. Я даже чуть сама не заплакала, потому что это было очень трогательно», — рассказала одноклассница Варвара Леонтьева.

На прогулке к их компании присоединилась еще одна девочка, дочь Историка – тоже Карина.