«Не хочу, чтобы он остался на свободе»: кого жительница Зеленодольска винит в смерти сына

Суд поставил точку в деле 27-летней матери четверых детей. Пятый ее ребенок скончался после того, как она начала трясти его, пытаясь успокоить. Вину женщина не признала, рассказывала разные версии трагедии. О том, как проходило судебное следствие, в репортаже «Татар-информа».





На восемь лет в колонию отправил сегодня суд 27-летнюю многодетную мать из Зеленодольска Марину Каримову

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Причиной смерти стала травма спинного мозга малыша

На восемь лет в колонию отправил сегодня суд 27-летнюю многодетную мать из Зеленодольска Марину Каримову. Ее признали виновной в смерти четырехмесячного сына.

Малыш скончался 6 января 2024 года. Как установило следствие, причиной смерти стала травма спинного мозга. Мать, пытаясь успокоить младенца, начала трясти его с такой силой, что детский организм просто не выдержал. На Каримову возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», ее задержали и отправили в СИЗО.

Этот трагический случай вызвал широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

«Вину я не признаю»

В зал суда обвиняемую завели в наручниках и под конвоем. Она настойчиво прятала лицо от камер прессы.

Каримову поместили в «аквариум» на скамью подсудимых. Все ждали начала судебного процесса, на котором должны были состояться прения сторон.

Еще до начала процесса обвиняемая держала в руках листок с заранее заготовленным текстом выступления в прениях. Она то и дело перечитывала его, нервно теребя бумагу в руках. Женщина стояла, отвернувшись к стене. На вопросы журналистов отвечать отказывалась, в отличие от прошлого судебного процесса, где она была достаточно откровенна.

Сегодня же она лишь коротко отрезала: «Вину я не признаю».

15 августа, в день, когда состоялся один из первых процессов по этому делу, Марина Каримова поделилась с представителями СМИ подробностями того страшного дня.

«У Айзата были полузакрытые глаза. Я изо всех сил пыталась привести его в чувство, делала искусственное дыхание. Он хотя бы издавал какие-то вздохи. Я быстро собралась, оделась, выбежала на улицу. Во дворе стояла молодая пара, я попросила их вызвать скорую. Это было в январе, мы зашли в подъезд. Я надеялась, что он еще жив. Женщина успокаивала меня, говорила: "Смотри, он еще живой, смотрит на тебя". Затем приехала скорая, и я передала ребенка врачам», — поделилась Марина Каримова.

Константин Чуприн, выступая в прениях, отметил, что вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, экспертизами и другими фактами, представленными в суде Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этом уголовном деле нет факторов, которые могли бы смягчить наказание»

В начале процесса стало известно, что ранее Марина Каримова трижды заявляла ходатайство об отводе своего адвоката, но сегодня попросила отозвать все ее ранее выдвинутые требования. Защитник попросила суд освободить ее подзащитную от обязанности возмещать траты на адвоката и переложить их на государство, мотивируя это тем, что Каримова не имеет ни заработка, ни накоплений, поэтому выплатить какие-либо средства не в состоянии.

Затем слово предоставили гособвинителю Константину Чуприну. Выступая в прениях, он отметил, что вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, экспертизами и другими фактами, представленными в суде.

«Позиция подсудимой по непризнанию вины, я полагаю, является способом самозащиты с целью избежать справедливого уголовного наказания. На протяжении предварительного расследования и судебного следствия она пыталась обвинить иных лиц», – зачитал гособвинитель.

Он добавил, что в этом уголовном деле нет факторов, которые могли бы смягчить наказание, а вот обстоятельство, отягчающее положение подсудимой, напротив, имеется – это малолетний возраст ребенка.

Представитель прокуратуры попросил суд назначить Каримовой наказание в виде 11,5 года колонии общего режима.

«Виноват в смерти ребенка Ильичев, который сильно тряс его и бил по спине»

После этого суд предоставил слово подсудимой. Заплаканная женщина не могла даже внятно говорить.

«Ваша честь, прошу предоставить моему защитнику право выступить в прениях. Или прошу отложить прения на другое время, так как я сейчас не могу говорить», – расплакалась она.

Судья напомнила ей, что время на подготовку к процессу у нее было и на прошлом заседании ее предупредили, что нужно будет подготовиться к прениям, дали возможность изучить материалы дела. Женщина продолжала плакать, и судья дала ей время, чтобы прийти в себя, объявив перерыв на 15 минут.

Когда процесс возобновился, Марина Каримова наконец смогла заговорить.

«Моей причастности нет, я своего сына не трясла. Хочу добавить – будет несправедливо, если виновник останется на свободе», – сказала она.

Адвокат, выступая в прениях, заявила, что ее подзащитная давала признательные показания под давлением.

«Он не трясла ребенка, никаких травм ему не наносила. Она утверждает, что виноват в смерти ребенка Ильичев, который сильно тряс ребенка, наносил ему удары по спине, так как ребенок плакал, а он хотел спать. По показаниям Ильичева, Каримова брала ребенка подмышку, трясла его – прошу отнестись к этой информации критически, поскольку считаю, что он сам хотел уйти от уголовной ответственности и свалил вину на Каримову», – привела свои доводы защитник.

Константин Ильичев, о котором говорит адвокат, – это бывший сожитель Марины Каримовой Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Она играла так с ним, успокаивала»

Константин Ильичев, о котором говорит адвокат, – это бывший сожитель Марины Каримовой. С ним «Татар-информ» общался на одном из первых процессов по этому делу. Поначалу он так же, как и мать ребенка, попал под подозрение следователей, но позже перешел в разряд свидетелей. Он рассказал, что они с Мариной выросли в одном детском доме и периодически сожительствовали. У женщины есть еще четверо детей, но все они живут не с ней: кто-то у родственников, кто-то – в детском доме.

«Она спала рядом с ребенком у стенки, а я всегда располагаюсь с краю. В момент происшествия меня уже не было дома. Позже я увидел, что у подъезда стояла машина скорой помощи», – вспоминал Ильичев.

Согласно же версии следствия, Константин находился рядом, когда Каримова трясла ребенка.

«Она играла так с ним, успокаивала. Я в это время спал», – объяснил он.

По словам Ильичева, Марина Каримова часто сходилась и с другими мужчинами, но всегда возвращалась к нему. Вместе они часто выпивали, однако он подчеркивал, что женщина добросовестно выполняла свои материнские обязанности.

Продолжая свое выступление, адвокат попросила суд оправдать Марину Каримову Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Прошу меня оправдать, я не совершала ничего такого, чтобы мой ребенок умер»

Продолжая свое выступление, адвокат попросила суд оправдать Марину Каримову. После этих слов сторона обвинения выступила с репликой.

«Каримова давала показания в присутствии своего адвоката, не была ограничена в правах на свою защиту. Ни от самой Каримовой, ни от адвоката замечаний, ходатайств о применении какого-либо давления не предъявлялось», – заявил гособвинитель.

Выслушав стороны, суд предоставил право выступить с последним словом подсудимой. Но она, еще больше расплакавшись, снова сообщила, что не готова, и попросила перенести процесс. Судья предоставила ей еще 15 минут на подготовку.

После этого она заявила, что не виновата, и попросила привлечь к ответственности своего бывшего сожителя.

«Прошу меня оправдать, я не совершала никаких действий, от которых мой ребенок умер», – сказала она.

Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

Марина Каримова: «Прошу меня оправдать, я не совершала никаких действий, от которых мой ребенок умер» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Взгляд у малыша уже был стеклянным»

Во время судебного следствия стало известно, что когда Марина обнаружила, что ребенку плохо, она выбежала с ним на улицу, чтобы попросить прохожих вызвать скорую – своего телефона у нее не было. Очевидцев допросили в суде. Они рассказали, что в тот момент взгляд у малыша уже был стеклянным.

Как оказалось, обвиняемая находилась официально в браке, хотя мужа своего уже давно не видела. Потерпевшим по делу признали ее сводного брата как единственного близкого родственника. Тот явился в суд всего раз и не стал заявлять ходатайств о компенсации морального вреда.

Гособвинитель Константин Чуприн рассказал журналистам, что во время судебного следствия Каримова несколько раз меняла версию произошедшего.

«Накануне совершения преступления она вместе со своим сожителем Ильичевым находились в гостях у своих друзей – у друга Ильичева и его престарелой матери. Каримова выдвигала версию, что смерть ребенка наступила из-за того, что эта женщина сама укачала потерпевшего. Однако эта версия не нашла своего подтверждения», – рассказал Константин Чуприн.

Не удалось доказать и другую версию Каримовой – что сын погиб из-за побоев ее сожителя.

«По делу был собран ряд доказательств, были допрошены специалисты, в том числе специалисты в области детской медицины, которые дали достаточные показания для вынесения законного итогового решения», – добавил Константин Чуприн.

Примерно час понадобился судье, чтобы принять окончательное решение. Вернувшись из совещательной комнаты, судья объявила: назначить Каримовой наказание в виде восьми лет в колонии общего режима.

Наказание оказалось не таким суровым, как запрашивала прокуратура, тем не менее по реакции подсудимой можно было предположить, что она до последнего надеялась на оправдание.