«Не выгонять же тех, кто доедает»: как в Татарстане ловят нарушителей ковид-ограничений

За два последних октябрьских выходных и за первые два дня нерабочей недели полицейские Татарстана выявили 61 нарушение антиковидных мер. Бары продолжают работать после 23.00, компьютерные клубы и ломбарды не спешат закрывать двери, а посетителей не просят предъявить QR-код. ИА «Татар-информ» побывало в рейде с полицейскими.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в нерабочие выходные проверки по всему Татарстану решено было ужесточить

Фото © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В рейды по проверке соблюдения антиковидных правил татарстанские полицейские ходят уже полтора года. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в нерабочие выходные проверки по всему Татарстану решено было ужесточить.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана ежедневно проверяют, обслуживают ли кафе, бары, рестораны и промтоварные магазины площадью более 150 квадратных метров посетителей без QR-кода, а также открыты ли после одиннадцати вечера заведения, которым работать постановлением республиканского Роспотребнадзора в это время запрещено.

Новые ограничения продиктованы ухудшением эпидемиологической ситуации в республике. Согласны владельцы заведений с нововведениями или нет, выполнять распоряжение Кабинета Министров РТ они обязаны.

«Не компьютерный клуб, а аренда компьютерных мест»

Накануне корреспондент ИА «Татар-информ» вместе со стражами порядка отправились с проверкой в один из компьютерных клубов в центре города.

Примечательно, что, согласно постановлению Кабинета Министров РТ, работа компьютерных и интернет-клубов, так же как и развлекательных центров, аттракционов, расположенных в помещениях, букмекерских контор, боулингов и ломбардов, запрещена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ, работа компьютерных и интернет-клубов, так же как и развлекательных центров, запрещена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Тем не менее двери Gogji Game оказались открыты. На входе гостей встретила молодая девушка, она разговаривала с одним из посетителей – оба они были без масок. Узнав, что к ним пришли сотрудники полиции, молодой человек поспешил уйти, а девушка скорее натянула маску на лицо. Однако факт нарушения уже был зафиксирован.

«Я просто отходила поесть, а тут пришел гость, пришлось быстро возвращаться на рабочее место. Не успела надеть маску, она у меня рядом, на столе вот лежала», – попыталась оправдаться девушка.

Гостей в заведении оказалось немного – из 20 компьютеров был занят только один. За ним сидел мужчина, так же без маски. Увидев оперативников, он нехотя отвлекся от игры. Мужчина заявил, что QR-кода у него нет, мол, его и не спрашивали на входе.

Девушка с ресепшена поспешила объяснить и эту ситуацию, мол, она вообще вышла на работу первый день, еще не успела должным образом ознакомиться со своими обязанностями.

Пролить свет на происходящее попыталась администратор клуба Алина. На вопрос силовиков, почему они продолжают работать, несмотря на ограничения Кабмина РТ, девушка заявила, что Gogji Game не компьютерный клуб, якобы они просто дают в аренду компьютерные места и, следовательно, на них этот запрет не распространяется.

Оперативники написали объяснительные со слов менеджера и гостя, ознакомили администратора с предстоящими процедурами. Собранные материалы они передадут в ближайшее отделение полиции Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Так или иначе, оперативники написали объяснительные со слов менеджера и гостя, ознакомили администратора с предстоящими процедурами. Собранные материалы они передадут в ближайшее отделение полиции. Разбираться с нарушителями будет участковый, он вызовет всех на допрос, установит обстоятельства, составит протоколы и передаст дело в суд, где уже будет решаться вопрос санкций.

Нарушают не только в столице, но и по всей республике

Рейды по выявлению нарушителей ковид-ограничений проходят не только в Казани, но и в других городах республики. Так, 30 ноября в один из ночных клубов в Бугульме заявились сотрудники полиции. Напомним, что сейчас все ночные заведения должны обслуживать только клиентов с QR-кодами, а также обязаны закрываться не позже одиннадцати часов вечера.

Однако владельцы бугульминского клуба решили, что могут поступить иначе. Стражи порядка составили протокол на администратора клуба, дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Аналогичная ситуация произошла в одном из рестобаров Альметьевска. Заведение работало ночью, несмотря на все ограничения. На администратора также составили протокол, после рассмотрения дела в суде заведению грозит внушительный штраф.

В Лениногорске ковид-ограничения нарушали в одном из ломбардов. Сейчас работа ломбардов должна быть приостановлена, но, очевидно, владельцы организации не хотели мириться с таким раскладом и терять своих клиентов. Теперь им грозят еще большие убытки – немалый штраф.

«Не можем же мы выгнать наших гостей!»

Заведений общепита, которые считают, что могут продолжать работать по ночам, немало и в Казани. Накануне корреспондент ИА «Татар-информ» вместе с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана побывали в одном из таких.

Заведений общепита, которые считают, что могут продолжать работать по ночам, немало и в Казани Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Оперативники пришли в бар «Эндорфин» заранее – до предполагаемого закрытия заведения было еще полчаса. Первое нарушение зафиксировали еще на входе – у полицейских, которые зашли под видом обычных посетителей, не проверили наличие QR-кодов.

В будний день в баре оказалось совсем немного людей, однако музыка играла на полную, работал бар, кухня принимала заказы. Время близилось к одиннадцати, но никто из персонала не предупреждал гостей о скором закрытии и не просил поторопиться. Прошло десять минут после одиннадцати, двадцать, полчаса – казалось, бар и не думает закрываться.

Тогда стражи порядка направились к выходу, где охранник им объяснил: двери бара закрыты, по закону они не могут работать после 23.00, мол, сейчас сотрудники полиции проводят рейды и если гости выйдут, то попасть внутрь уже не смогут.

Однако охранник и не предполагал, что полицейские стоят прямо перед ним. После этого короткого диалога сотрудники правоохранительных органов представились и предъявили документы. Побеседовать с ними вышел управляющий баром.

В постановлении Кабинета Министров РТ указано предельно ясно: после 23.00 гостей в заведении быть не должно Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Наше заведение работает до 22.50. Дальше заказы не принимаются, обслуживание прекращается. Гостям разрешается допить, доесть их заказы. Мы ведь никого не пускаем, но не можем же мы выгнать наших гостей?» –оправдывался управляющий.

Однако в постановлении Кабинета Министров РТ указано предельно ясно: после 23.00 гостей в заведении быть не должно. Оперативники зафиксировали нарушение, составили протокол, материал будет передан в ближайшее отделение полиции, а затем в суд. Организации грозит внушительный штраф.

Полмиллиона за гостя без QR-кода

Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ, за два последних октябрьских выходных и за первые два дня нерабочей недели полицейские Татарстана выявили 61 нарушение антиковидных мер.

В 11 кафе или ресторанах у посетителей на входе не проверили QR-код.

Не поинтересовались его наличием и в 12 магазинах промтоваров площадью более 150 кв. метров.

За работу после одиннадцати вечера протоколы были составлены на 26 заведений по всей республике. Восемь кальянных и два ломбарда также в числе нарушителей ковид-ограничений.

Все материалы будут направлены в суды, где нарушителям вынесут наказания.

По 27 ранее составленным материалам решения судами уже приняты, нарушителям предстоит выплатить штрафы – от 10 тысяч рублей до полумиллиона Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как стало известно агентству, по 27 ранее составленным материалам решения судами уже приняты, нарушителям предстоит выплатить штрафы – от 10 тысяч рублей до полумиллиона.

Штраф в 500 тысяч рублей придется заплатить одному из заведений общепита в Казани – они пропускали к себе посетителей, не проверяя, есть ли у них QR-код, подтверждающий вакцинацию от Covid-19.

Несмотря на постоянные проверки и внушительные штрафы, заведений, нарушающих ковид-ограничения, меньше не становится, но и силовики ослаблять контроль не намерены. Рейды будут проводиться ежедневно. Проверят не только организации, но и обычных жителей и гостей республики – они обязаны носить защитные маски в торговых центрах и общественном транспорте.

Жителей Казани убедительно просят соблюдать меры предосторожности, носить защитные маски, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых последствий.