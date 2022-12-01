«Таткнигиздат» представил 300 лучших книг на международной книжной ярмарке в Москве

В московском «Гостином дворе» в эти дни проходит Международная ярмарка интеллектуальной литературы под названием Non/fictio№24. Отдельное место на ней занимают татарские новинки и бестселлеры, которые разместили на аллее региональных издательств. Несмотря на будний день, около стенда «Таткнигиздата» собралось немало заинтересованных посетителей, в чем убедился корреспондент «Татар-информа».

Вкусы татарской столичной общественности очень разнообразны, поэтому предугадать, какие книги будут пользоваться популярностью на ярмарке, сложно, отмечает гендиректор «Татарского книжного издательства» Ильдар Сагдатшин.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«В один год на ярмарке историческую литературу могут раскупить под ноль в первый же день. А в следующий раз – вообще не покупать ее, а вместо этого брать поэзию и художественную прозу. Год на год не приходится. И приходят всегда разные люди. Поэтому мы свой ассортимент подбираем самые разнообразные книги от «А» до «Я», делаем выбор разнообразным, многожанровым. Но, благодаря тому, что мы в год выпускаем порядка 200 наименований книг, сделать это нетрудно. Если не считать выходные и праздничные дни, получается, что мы в день выпускаем по книге», — рассказал он.

Тем не менее, несмотря на всегда разные вкусы читателей, покупателям, как правило, нравятся книги об истории татарского народа, о татарском языке и кулинарии, добавляет Сагдатшин. Детская литература и обучающие пособия, по его словам, тоже традиционно пользуются большим успехом. Читатели из Москвы активно делятся впечатлениями о каждой прошедшей ярмарке и буквально «засыпают» издательство сообщениями, письмами и рекомендациями о том, какие книги привезти в следующий раз.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Если изначально наше участие в выставках Москвы начиналось как социальная работа, нацеленная на то, чтобы книги на родном языке были доступны татарам за пределами Татарстана, то сейчас это уже полноценный бизнес. К тому же, выпуск книг нашим издательством субсидируются Правительством РТ, поэтому цены на них ниже, в обычных магазинах. Эти субсидии позволяют нам покрывать затраты, например, на гонорары типографии и продавать книги по небольшим доступным ценам», — рассказал главный редактор.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В этот раз «Таткнигиздат» представил около 300 книг самых разных жанров. Среди новинок: «Тайна золотого запаса России, или история „казанского“ колчаковского золота» Равиля Ибрагимова. Настоящей находкой стал красочный фотоальбом «Казань из кофра», показывающий столицу Татарстана глазами автора – председателя Союза фотографов РТ Рамиля Гали. К слову, этот альбом Рамиль Гали недавно презентовал в «Татмедиа».

Столичным книголюбам также предложили познакомиться с историей разведчицы НКВД Самры Бикмеевой. Ее героические подвиги во времена Великой Отечественной войны стали сюжетом книги «Красивая» автора Татьяны Вафиной.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Традиционно популярностью пользуются и бестселлеры, полюбившиеся московским татарам: учебное издание на татарском, русском и английском языках «Давайте говорить по-татарски» Кадрии Фатхулловой, сборник текстов татарских народных песен «Татар җырлары», историческое издание «Чингизово право» Романа Почекаева. Рядом на полках расположилась поэзия и проза современных татарских авторов: «Кышкы розалар» Фарита Яхина, «Алло, кем әле бу?» Радифа Сагди, «Албастылар – 2» Галимзяна Гильманова и другие.

Замдиректора «Татарского книжного издательства» Венера Абязова напомнила, что при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова издательство одним из первых запустило на своем сайте книжный аудиопроект. Благодаря этому слушателям по всему миру бесплатно доступно более 700 часов прослушивания книг самых разных жанров на татарском языке.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Это очень помогает учить татарский язык, там много детских сказок и произведений для взрослых, представлены наши классики – например, Габдулла Тукай», — рассказала она.

Также в мероприятии приняло участие издательство «Медина», предоставившее на своем стенде книгу «Рисаля. О морали и добродетели» из серии «Межрелигиозный диалог» председателя Духовного управления мусульман РФ, главы Совета муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

На этом же стенде издательство представило и другие популярные книги для желающих узнать больше об исламе или татарском народе. В их числе – книга-фотоальбом «Русь татарская» Дамира Хайретдинова, «Тугра. Актуальная история» Ильи Зайцева, «Коранический гуманизм» Тауфика Ибрагима и другие.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Помимо выбора интересных книг, посетители могут принять участие в матер-классах, которые традиционно проводятся в «Гостином дворе», изучить интерактивные стенды для детей и взрослых и послушать научные лекции.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Посетить книжную ярмарку интеллектуальной литературы в Москве можно с 1 по 5 декабря, подробности – на сайте.