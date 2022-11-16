«Мгновения жизни современности»: Рамиль Гали презентовал фотоальбом «Казань из кофра»

В здании «Татмедиа» один из ведущих фотохудожников республики, председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали презентовал первую книгу-фотоальбом «Казань из кофра». Издание включает в себя порядка 150 кадров города, который несмотря на современность, сохраняет национальный колорит и отражает богатую историю тысячелетней Казани.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Это моя первая книга, поэтому это событие навсегда останется в моей жизни. После того, как я приехал из Москвы, я увидел, насколько красива Казань. Я постоянно фотографировал и видел то, что раньше было неподвластно моему взору: красоту улиц, национальных праздников, ловил мгновения жизни города. Поэтому фотоальбом будет интересен как туристам, так и жителям», — отметил на презентации Рамиль Гали.

По словам автора книги, ее идея включает большой «котел», куда попали снимки разных сторон жизни Казани — культуры, архитектуры, спорта, моменты из повседневной жизни. При этом, в этом большой «казане» поместился уникальный колорит, национальная культура и лучшая палитра народов, проживающих в Татарстане.

«Для нас большая честь, что такая личность появилась в свое время в „Татмедиа“. Там, где Рамиль — всегда жизнь. Это энергичный, созидательный человек, который всегда придумывает что-то новое. С его приходом мы начали возрождать фотонаправление. Фотография — это основа журналистики. Это только начало, и самые интересные проекты еще впереди», — подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первоначально, в фотоальбом планировалось включить порядка 300 кадров. Однако, в связи с удорожанием и даже некоторым дефицитом бумаги, в финальный макет издания вошло в два раза меньше снимков. Книга была выпущена Татарским книжным издательством тиражом 1000 экземпляров, а отпечатали альбом в Белгороде.

«У него свой уникальный и неповторимый взгляд на Казань. При этом, что отличает Рамиля — у него огромный архив самых разнообразных кадров не только Казани, Татарстана, но и снимки живописных уголков нашей страны и за ее пределами», — поделилась искусствовед, сотрудник Музея ИЗО Татарстана Дина Ахметова.

Поздравить автора с волнительным событием и пожелать творческого успеха пришли коллеги по цеху, в их числе — фотографы, журналисты и редакторы. Помимо этого, почетными гостями презентации стали помощник Государственного Советника РТ Нурсюя Шайдуллина, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пройдет много лет, и фотографии с презентации будет рассматривать будущее поколение молодых фотографов. Рамиль Гали действительно делает историю фотографии Татарстана. Вы объединяете около себя не только зрелых, но и молодых людей — вы болеете этим делом, пусть эта „болезнь“ продолжается, и пусть вашими работами вдохновляются все новые и новые поколения людей», — поздравила фотографа Людмила Рыбакова.

Также в рамках презентации в стенах АО «Татмедиа» открылась выставка работ, часть из которых вошли в издание «Казань из кофра». Среди них — снимок первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева на международном фестивале мусульманского кино в 2018 году, портрет Президента РТ Рустама Минниханова, снимки праздничных гуляний, в том числе кадры Масленицы и новогодних колядок, яркие снимки с выпускниками казанских школ.

Напомним, Рамиль Гали — председатель Союза фотографов Татарстана, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, член союза фотографов России и союза журналистов России и республики, лауреат множественных премий в сфере журналистики, участник многочисленных фотовыставок.