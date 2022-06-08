Не удивлюсь, если наши фигуристы задумаются о смене гражданства: Медведева о решении ISU

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных соревнований. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

«Последние сутки СМИ и спикеры активно обсуждали поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Это было ожидаемо от ISU. Но главная новость померкла на фоне бесконечных обсуждений возрастного ценза. Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований.

В свое время я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было. Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого.

Все, что нам сейчас остается – это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда. Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», – подытожила Медведева.

Напомним, международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от стартов под своей эгидой.

Стоит отметить, что российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях с марта этого года.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о масштабной атаке на российскую «фигурку», принятой на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).