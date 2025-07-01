Заработали сотрудники – тратила начальник: экс-главу ЗАГС РТ просят отправить за решетку

Вахитовский суд Казани дошел до прений по делу о превышении полномочий и мошенничестве экс-главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной, ее бывшего зама и главбуха. Более 16 миллионов рублей премий сотрудников, уверено следствие, осели в карманах бывшего начальства. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Премии на 16 млн отобрали у нескольких десятков сотрудников»

Сегодня в Вахитовском суде Казани начались прения сторон по делу экс-главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной, ее бывшего заместителя Рената Ахметзянова и экс-главбуха Ландыш Шарафутдиновой. Всем троим вменяют превышение должностных полномочий, а Гульшат Нигматуллину обвиняют еще и в мошенничестве в особо крупном размере.

После оглашения материалов очных ставок стали известны подробности аферы с премиями сотрудников. По версии следствия, в конце 2020 года по указанию Гульшат Нигматуллиной, которая находилась на отдыхе за границей, ее заместитель Ахметзянов и главбух Шарафутдинова обзванивали сотрудников районных загсов и говорили о том, что им ошибочно пришла премия, которую необходимо было снять с банковской карты и вернуть наличкой.

К слову, премии были внушительными, их сотрудники получили за перевод архивов ведомства с латиницы на кириллицу и их оцифровку. Эта работа началась по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина несколько лет назад. Целью было создание единого государственного реестра, объединяющего базы данных всех загсов страны.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Возвратить премии заставили 26 сотрудников, общая сумма составила 16,4 млн рублей. У некоторых забирали всю сумму премии, у некоторых – часть. По версии следствия, эти деньги передавались Нигматуллиной, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

При оглашении очных ставок выяснилось, что большинство сотрудников отдавали деньги из страха, что их уволят и потом им будет тяжело найти работу. Одна из девушек попросила расписку при передаче такой крупной суммы, но ей отказали. А одну из случайных участниц схемы обнала, которая проходит по делу свидетелем, грубо обругал Ренат Ахметзянов, заявив ей, что вдаваться в детали передачи денег – «не ее дело».

«Из премий сотрудников накрывались чайные столы, делались подарки на юбилеи»

В прениях сегодня выступила сторона обвинения, ее представила старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарян. Она отметила, что вина подсудимых доказана, в том числе показаниями их сотрудников.

«В наличной форме поступившие сотрудникам деньги были переданы Ахметзянову и Шарафутдиновой, ими позже Нигматуллина распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение. Так, вина подсудимого Ахметзянова подтверждается показаниями потерпевших, которые по его незаконному указанию сняли деньги со своих счетов и через своих начальников передали деньги Шарафутдиновой. Показания начальников отделов районных загсов также доказывают его вину», – сказала она.

Показаниями потерпевших, по словам стороны обвинения, подтверждается и вина Ландыш Шарафутдиновой. К слову, и Шарафутдинова, и Ахметзянов полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Их показания тоже подтверждают вину Нигматуллиной.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Согласно показаниям потерпевших, которые согласуются между собой, по инициативе Нигматуллиной были собраны денежные средства, заработанные сотрудниками за оцифровку и им принадлежащие. Также ее вина доказывается протоколами осмотра телефона Ахметзянова и заключением экспертов. Ахметзянов и Шарафутдинова дали прямые показания на Нигматуллину, сообщив, что инициатива о сборе денег исходила полностью от нее и распоряжалась деньгами она», – дополнила помощник прокурора.

По словам государственного обвинителя, Нигматуллина не могла не знать о сборе денег с сотрудников, так как потом на эти деньги организовывались чайные столы и закупались подарки на юбилеи сотрудникам. Гульшат Нигматуллина, как никто другой, должна была знать, что финансирование на подобные вещи не выделяется. Ранее Нигматуллина в суде заявляла, что признает вину частично, якобы она виновата только в том, что плохо следила за своими главбухом и замом. Поэтому признает вину только в превышении полномочий.

Государственный обвинитель Анна Маркарян назвала смягчающими обстоятельствами для Ахметзянова явку с повинной и наличие малолетних детей, у Шарафутдиновой – явку с повинной и активное сотрудничество со следствием. У Гульшат Нигматуллиной смягчающих обстоятельств нет.

«Прошу признать всех троих виновными и назначить наказание: для Шарафутдиновой – 2 года в колонии общего режима, для Ахметзянова – 2 года в колонии общего режима, для экс-начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной – 6 лет в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей», – сказала она.

Она попросила суд на приговоре взять под стражу в зале суда всех троих. На следующем заседании в прениях выступят адвокаты подсудимых.