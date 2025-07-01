Заработали сотрудники – тратила начальник: экс-главу ЗАГС РТ просят отправить за решетку
Обвинение требует реального наказания для Гульшат Нигматуллиной и ее подельников
Вахитовский суд Казани дошел до прений по делу о превышении полномочий и мошенничестве экс-главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной, ее бывшего зама и главбуха. Более 16 миллионов рублей премий сотрудников, уверено следствие, осели в карманах бывшего начальства. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
«Премии на 16 млн отобрали у нескольких десятков сотрудников»
Сегодня в Вахитовском суде Казани начались прения сторон по делу экс-главы ЗАГСа РТ Гульшат Нигматуллиной, ее бывшего заместителя Рената Ахметзянова и экс-главбуха Ландыш Шарафутдиновой. Всем троим вменяют превышение должностных полномочий, а Гульшат Нигматуллину обвиняют еще и в мошенничестве в особо крупном размере.
После оглашения материалов очных ставок стали известны подробности аферы с премиями сотрудников. По версии следствия, в конце 2020 года по указанию Гульшат Нигматуллиной, которая находилась на отдыхе за границей, ее заместитель Ахметзянов и главбух Шарафутдинова обзванивали сотрудников районных загсов и говорили о том, что им ошибочно пришла премия, которую необходимо было снять с банковской карты и вернуть наличкой.
К слову, премии были внушительными, их сотрудники получили за перевод архивов ведомства с латиницы на кириллицу и их оцифровку. Эта работа началась по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина несколько лет назад. Целью было создание единого государственного реестра, объединяющего базы данных всех загсов страны.
Возвратить премии заставили 26 сотрудников, общая сумма составила 16,4 млн рублей. У некоторых забирали всю сумму премии, у некоторых – часть. По версии следствия, эти деньги передавались Нигматуллиной, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.
При оглашении очных ставок выяснилось, что большинство сотрудников отдавали деньги из страха, что их уволят и потом им будет тяжело найти работу. Одна из девушек попросила расписку при передаче такой крупной суммы, но ей отказали. А одну из случайных участниц схемы обнала, которая проходит по делу свидетелем, грубо обругал Ренат Ахметзянов, заявив ей, что вдаваться в детали передачи денег – «не ее дело».
«Из премий сотрудников накрывались чайные столы, делались подарки на юбилеи»
В прениях сегодня выступила сторона обвинения, ее представила старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарян. Она отметила, что вина подсудимых доказана, в том числе показаниями их сотрудников.
«В наличной форме поступившие сотрудникам деньги были переданы Ахметзянову и Шарафутдиновой, ими позже Нигматуллина распорядилась по своему усмотрению, совершив хищение. Так, вина подсудимого Ахметзянова подтверждается показаниями потерпевших, которые по его незаконному указанию сняли деньги со своих счетов и через своих начальников передали деньги Шарафутдиновой. Показания начальников отделов районных загсов также доказывают его вину», – сказала она.
Показаниями потерпевших, по словам стороны обвинения, подтверждается и вина Ландыш Шарафутдиновой. К слову, и Шарафутдинова, и Ахметзянов полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Их показания тоже подтверждают вину Нигматуллиной.
«Согласно показаниям потерпевших, которые согласуются между собой, по инициативе Нигматуллиной были собраны денежные средства, заработанные сотрудниками за оцифровку и им принадлежащие. Также ее вина доказывается протоколами осмотра телефона Ахметзянова и заключением экспертов. Ахметзянов и Шарафутдинова дали прямые показания на Нигматуллину, сообщив, что инициатива о сборе денег исходила полностью от нее и распоряжалась деньгами она», – дополнила помощник прокурора.
По словам государственного обвинителя, Нигматуллина не могла не знать о сборе денег с сотрудников, так как потом на эти деньги организовывались чайные столы и закупались подарки на юбилеи сотрудникам. Гульшат Нигматуллина, как никто другой, должна была знать, что финансирование на подобные вещи не выделяется. Ранее Нигматуллина в суде заявляла, что признает вину частично, якобы она виновата только в том, что плохо следила за своими главбухом и замом. Поэтому признает вину только в превышении полномочий.
Государственный обвинитель Анна Маркарян назвала смягчающими обстоятельствами для Ахметзянова явку с повинной и наличие малолетних детей, у Шарафутдиновой – явку с повинной и активное сотрудничество со следствием. У Гульшат Нигматуллиной смягчающих обстоятельств нет.
«Прошу признать всех троих виновными и назначить наказание: для Шарафутдиновой – 2 года в колонии общего режима, для Ахметзянова – 2 года в колонии общего режима, для экс-начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной – 6 лет в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей», – сказала она.
Она попросила суд на приговоре взять под стражу в зале суда всех троих. На следующем заседании в прениях выступят адвокаты подсудимых.