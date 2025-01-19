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В Татарстане стартовало голосование на лучшее новогоднее оформление двора
Общественная палата Татарстана и «Татар-информ» сегодня объявляют голосование конкурса «А у нас во дворе...» на лучшее новогоднее оформление двора. Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно на странице «Татар-информа» в социальной сети «ВКонтакте» с 19 по 29 января 2025 года.
Результаты будут объявлены до 5 февраля. Победителями станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов. Им будут вручены денежные призы.
Отметим, кроме центральных елок в городах и поселках в последние годы празднично оформляются дворы многоквартирных домов и личные подворья, где главными инициаторами являются жильцы и хозяева домовладений. Они с большим энтузиазмом готовятся к любимому празднику: собирают новогодние игрушки, закупают гирлянды и принимают участие в конкурсе.
Конкурс по оформлению территорий проводится в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики при поддержке «Татар-информа».
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